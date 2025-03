Lobotka miglior giocatore slovacco nel 2024.

È stato premiato il play del Napoli, dai suoi connazionali, per la passata stagione, come il migliore tra gli slovacchi, militanti nei vari campionati europei. A margine della premiazione, Stanislav Lobotka ha rilasciato alcune dichiarazioni, per l’emittente Sport:

“Vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno votato. Un premio importante, lo condivido con la mia famiglia, che mi supporta sempre in tutto ciò che faccio”

Il centrocampista azzurro, riconosce che non era l’unico slovacco, a meritare questo premio:

“Sinceramente non mi aspettavo di vincere. Hancko sta facendo una stagione straordinaria, sia nella squadra che in nazionale. Sarebbe stato felice anche lui, se fosse stato premiato, sicuramente anche ora che sono stato io a vincere. La stima tra di noi è reciproca”

Infine, Lobotka, parla anche di futuro, che lo potrebbe vedere, ancora competere per questo riconoscimento, in virtù della stagione attuale:

“È troppo presto per pensare ad obiettivi, così lontani. Sono concentrato sugli obiettivi di squadra, ma sicuramente questo premio è uno stimolo, per continuare a lavorare duramente”

Sarà rimasto contento Antonio Conte, sia per queste dichiarazioni, che per il suo calciatore. Il lavoro duro è un dogma dalle parti di Castel Volturno, che allo stesso modo, meriterebbe di essere premiato.