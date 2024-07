Lobotka, l’uomo messo al comando delle operazioni da Conte

Era soltanto un’amichevole di mezza estate, quella contro i campioni di Albania dell’Egnatia. Eppure Lobotka ha lasciato il segno sulla manovra. Per far funzionare al massimo dei giri il motore del Napoli, Antonio Conte ne ha affidato subito la guida a Stanislav, appena arrivato in ritiro dalle ferie post Euro2024. Proprio la rassegna continentale ha contribuito ad accrescerne la reputazione. Lui che è stato uno dei pochissimi a salvarsi dal naufragio della scorsa stagione partenopea. Anche se all’ombra del Vesuvio conoscevano abbondantemente le sue abilità nell’interpretare il ruolo in maniera bifasica.

Pensando cioè per sé stesso e gli altri, affinché la squadra ne tragga benefici. In questo contesto, il pivote ha cercato continuamente di restringere il campo, al cospetto degli albanesi. All’interno di dinamiche che azzerino il rischio e la possibilità di errore. Una caratteristica che gli consente di facilitare il palleggio, senza dover rubare la scena o diventare l’assoluto protagonista del giropalla azzurra. In tal senso, bisogna riconoscergli lo status di specialista nel padroneggiare il gioco sul breve, indirizzando i passaggi a chi è meglio posizionato.

Le letture di Lobotka

Innegabile che Conte voglia fare cose importanti, rendere il Napoli nuovamente competitivo. Per farlo, vuole sviluppare una fase di costruzione in cui il metodista sia in grado di modulare il ritmo, leggendo le varie situazioni, decodificandole immediatamente: Lobotka intercetta alla perfezione questa esigenza tattica, riuscendo a padroneggiare la nobile arte della regia. Coniugando tradizione e innovazione. Così da decidere quando e se aumentare l’intensità, connettendosi con i compagni che si muovono davanti a lui, piuttosto che decelerare, consolidando invece il possesso.

Ecco, se bisogna trovare un motivo per cui l’intelligenza calcistica dello slovacco prevale sul glamour è perché rimane un centrocampista di grande sostanza, che determina, dominando gli spazi e la verticalità. Manco avesse la necessità quasi fisica di avere il pallone tra i piedi. Trasformandolo nella naturale estensione del suo corpo. L’allenatore è consapevole che nei momenti di sbandamento, quando le partite si mettono in salita, solo Lobotka può uscire da situazioni in cui la stragrande maggioranza dei centrocampisti sceglie di appoggiarsi all’indietro. Avendo sangue freddo e ghiaccio nelle vene per gestire il timone nella tempesta, in quella zona compresa tra limite della propria area di rigore ed il cerchio di centrocampo.

L’importanza di Anguissa

In un calcio contemporaneo fatto sempre più di reattività per sottrarsi al pressing altrui, l’istintiva capacità di lavorare nello stretto, prevedendo quello che gli accade intorno, gli permette di eludere la pressione con una finta o un dribbling. In ciò, facilitato dalla struttura morfologica: il baricentro basso lo agevola sicuramente nel proteggere il pallone, evitando che glielo portino via.

Il gioco in coppia con Anguissa ha già offerto tracce di ciò che oggi Conte chiede ai suoi centrocampisti. Al camerunese verrà concesso un briciolo di libertà in più rispetto al collega di reparto. Nondimeno, non dovrà mai mancherà lo spirito di sacrificio: mettersi dunque a della squadra, nell’ottica di mantenere la mediana costantemente stretta e corta. Perché ben venga la sfrontatezza di certi strappi in conduzione. Il coraggio di osare sotto pressione, rompendo letteralmente i tentativi di raddoppio.

Però se le distanze da coprire dovessero aumentare sensibilmente, poi Zambo andrebbe in affanno. Specialmente nelle lunghe corse all’indietro, per compattarsi, dare copertura al compagno o addirittura stringere la diagonale. Dovendo sopperire il Napoli alla mancanza delle mezzali, associate al regista classico. In virtù di un sistema col doble pivote, che secondo l’Uomo del Salento aggiungerà varianti al gioco degli azzurri.

