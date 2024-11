Lobotka lavora per l’Inter.

L’assenza dello slovacco, per ormai un mese intero, si è fatta sentire, soprattutto nell’ultima gara contro l’Atalanta.

Billy Gilmour non ha demeritato, però lo scozzese non può avere ancora, il passo di Lobotka, nel centrocampo partenopeo.

Nell’allenamento previsto per la giornata di oggi, Stanislav rientrerà definitivamente in gruppo.

Un buon segnale in vista della trasferta di Milano, dove, con ogni probabilità lo slovacco riprenderà la maglia da titolare.

Nei prossimi giorni Lobotka intensifichera’ il lavoro, per non avere dubbi sul suo impiego contro l’Inter.

Già prima della gara, contro l’Atalanta, Antonio Conte aveva parlato in termini fiduciosi, circa il rientro in campo dello slovacco.

Secondo quanto riportato, anche dalla Gazzetta dello Sport, Lobotka già da una settimana non avverte più dolore. Nella giornata di riposo di Lunedì, il centrocampista si è allenato da solo, a Castel Volturno ed oggi, riprenderà il lavoro con il resto della squadra.

Le possibilità di vederlo in campo a San Siro, sono molto alte, per una gara che il Napoli, non può permettersi di sbagliare.