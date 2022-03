Lobotka – Freuler: il comando del match in mano ai centrocampisti

Lo scontro tra Atalanta e Napoli è in assoluto il match che la squadra azzurra dovrà affrontare con più serietà se vuole arrivare al risultato.

Infatti va ricordato che nel girone d’andata il medesimo match giocato a Fuorigrotta decretò l’inizio del declino del Napoli.

Un tuffo nel passato…

Dopo un iniziale goal dell’Atalanta segnato al 7′, il Napoli, utilizzando una difesa a tre, riuscì a compensare il risultato con il tiro in porta di Zielinski al 40′.

Il vantaggio arriva dopo pochi minuti per la squadra di Spalletti, più precisamente al 47′ con il goal di Mertens.

Gli azzurri sembravano una squadra invincibile, fin quando per un infortunio di Lobotka la situazione si è completamente ribaltata. Lo slovacco infatti è uno dei pochi giocatori capace di spostare rapidamente il pallone mandando in confusione gli avversari.

Infatti, proprio in mancanza del ventisettenne di Trencin, ne approfittarono Demiral e Freuler i quali rispettivamente al 66′ e 71′ modificarono la partita uscendone vincitori.

I centrocampisti che hanno in mano il potere

Gli equilibri di questa partita sicuramente saranno mantenuti dai due centrocampisti delle rispettive squadre, stiamo parlando di: Lobotka e Freuler.

Lobotka che come abbiamo analizzato pocanzi, con il suo serpeggiamento riesce a mandare in confusione i neroazzurri, sarà un elemento fondamentale domenica per fermare Freuler.

Che ricordiamo può essere un giocatore pericoloso per la sua corsa infaticabile e per il suo dinamismo.

Le strategie ideali

Probabilmente Spalletti potrebbe utilizzare la strategia a tre, così da poter far giocare Malcuit in fase offensiva. Tuttavia domenica utilizzerà il 4-3-2-1 al massimo con una variante 4-3-3.

Gasperini potrebbe utilizzare il precedente schema ossia con un trequartista e due punte larghe. Ma anche in questo caso sicuramente lo schema sarà cambiato in corso d’opera con un 4-3-2-1 che gli consentirebbe di far partire Boga e Muriel come titolari.

