Lobotka: “Felice per quanto sta accadendo”

Napoli primo sia in campionato che in Champions League. Merito, anche di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco ha parlato nel ritiro della propria nazionale, alla presentazione delle nuove maglie da gioco, come riporta pravda.sk:

“Sono molto felice per quanto sta accadendo. Sono contento di essere in testa in Europa e in campionato con la mia squadra. Stiamo giocando un buon calcio, stiamo facendo bene. Abbiamo una buona atmosfera dentro e fuori lo spogliatoio. Siamo felici anche per i tifosi”.

Il centrocampista di proprietà del Napoli ha provato anche le nuove maglie della nazionale così come i suoi compagni di squadra:

“Ho indossato una XL più grande per mettermi in mostra. Sembra che non sia una maglia da slug. Va bene, perché poi qualcuno mi farà una foto mentre corro e dirà che sono di nuovo ingrassato. Non colleziono maglie. Non ho nemmeno quella del mio esordio in Nazionale. Quando gioco contro qualcuno il cui gioco mi piace, scambierò con lui”.

Lobotka su Francesco Calzona:

“Professionista serio, studia perfettamente gli avversari, i loro punti di forza e quelli di debolezza, possiede la ricetta del successo. La nostra difesa sarà efficace e attiva, si basa su questo. Se le cose non vanno bene, tuttavia, si fa sentire, è in grado di alzare la voce. Spero che non debba farlo”.

