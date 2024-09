Lobotka: “Contento di essere rimasto”

Anche l’estate del centrocampista slovacco è stata un po’ turbolenta, con la tentazione blaugrana sullo sfondo. Antonio Conte però ha messo subito il veto su di lui, come conferma lo stesso Stanislav, in un’intervista rilasciata in patria per il podcast VAR :

“Il nuovo allenatore ha ordinato subito dopo il suo arrivo, di non far andare da nessuna parte quattro giocatori. E non puoi farci molto. Ho ancora un contratto valido qui e ho detto che se dovessi andare via o al Barcellona, di cui si è parlato molto, o in un altro grande club. Non ci sono molti posti in cui puoi andare dopo Napoli, ma sono contento di essere rimasto”

Parla poi della realtà della sua Nazionale, poco presa in considerazione, dai top club europei:

“Le squadre prendono il mercato come un investimento, prendono dei giovani, che se non crescono come immaginano, possono rivendere e fare ancora soldi. Noi siamo slovacchi, tutti preferiscono ingaggiare uno spagnolo, un francese o un tedesco, che magari non hanno qualità ma ti garantiscono soldi. Quando chiedi 40 milioni per uno spagnolo, sai che ha più credito, perché spagnolo. Se chiedi 40 milioni per uno slovacco, deve essere Messi o Ronaldo, altrimenti è molto difficile”

Lobotka in ogni caso, sembra già rinato dopo la cura Conte, lui stesso avverte più serenità:

“Io sono felice a Napoli, non ho fretta da nessuna parte. Alla mia età la penso diversamente, da quando avevo 23 anni. Sono sotto contratto, qualunque cosa dovesse accadere, accadrà”

Il mercato è sempre ricco di dinamiche imprevedibili, ma come ha detto lo stesso centrocampista azzurro, ci sono poche realtà, migliori di Napoli.