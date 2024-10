Lobotka a rischio per Empoli.

La partita giocata ieri tra Slovacchia e Azerbaijan, può risultare deleteria per Stanislav Lobotka. Infatti nel finale di partita, il centrocampista azzurro è uscito dal campo, per un problema muscolare. È stato proprio Lobotka a chiedere il cambio a Calzona, quando la Slovacchia stava vincendo per 3 a 1. Nel post gara, sui social è apparsa una foto della Nazionale Slovacca, con un Lobotka sorridente. Questo lascia ben sperare, ma in ogni caso, si dovranno attendere gli esami strumentali, sul calciatore, il cui rientro è previsto nella giornata di oggi, in Italia. Sono trapelate notizie di un risentimento ai flessori della gamba destra, un infortunio per il quale, normalmente qualche giorno di recupero è previsto.

Un problema non da poco, per Antonio Conte, in vista della delicata trasferta di Empoli. L’eventuale sostituto sarebbe già pronto, Billy Gilmour, indiziato numero uno, sarà impegnato con la Scozia, contro il Portogallo, questa sera. Gara da monitorare, soprattutto per Antonio Conte, che dovrà scegliere a chi affidare, il ruolo di play per il centrocampo del Napoli. Da qui a domenica, però ci sono ancora diversi giorni, lo status di Lobotka sarà valutato, fino all’ultimo.