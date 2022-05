Lobotka a cuore aperto: “L’anno prossimo daremo il massimo per vincere lo scudetto”

Stanislav Lobotka, il motore del centrocampo azzurro, si confessa in questa intervista rilasciata ai microfoni della Radio Ufficiale del Calcio Napoli. Ecco le dichiarazioni del centrocampista Stanislav Lobotka:

“Lo scudetto era il nostro sogno. Siamo contenti di essere arrivati in Champions League, ora l’obiettivo è vincere le tre partite che mancano alla fine del campionato”.

Blindando così il terzo posto?

“Esatto. Forse anche il secondo. Cerchiamo di giocare al meglio ed esprimere il nostro miglior calcio”.

Siete pronti per il Torino?

“Sono pronto e siamo pronti tutti”.

Quant’è stato importante Spalletti per te?

“Molto. Mi ha dato l’opportunità, ha creduto in me e avere la fiducia dell’allenatore è molto importante. Ora sono un altro calciatore, ma con lo stesso corpo (ride, ndr)”.

L’anno prossimo proverete a conquistare lo Scudetto?

“Proveremo a vincere il campionato. Ora pensiamo a finire al meglio questa stagione, poi ricaricheremo le batterie per riprovarci l’anno prossimo”.

Hai sentito Hamsik dopo la vittoria del campionato turco?

“Sì, sono molto contento per lui. A Napoli non era riuscito a vincere il campionato, era arrivato solo secondo o terzo, ma ci aveva provato. Per questo sono ancora più contento per lui e per il trionfo in Turchia”.

Gare come Real Madrid-Manchester City vi danno carica per la Champions?

“E’ una competizione che tutti sognano di giocare e tutte le partite sono belle da vedere ed emozionanti”.

Un messaggio per i tifosi?

“Un saluto a tutti i tifosi, grazie per averci sostenuto sempre. Faremo di tutto per portare lo Scudetto a Napoli nella prossima stagione”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati