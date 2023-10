“L’obiettivo è rientrare tra le prime quattro…” Queste le parole del tecnico Garcia. La risposta a tono di Paolo Del Genio!

“L’obiettivo è rientrare tra le prime quattro”, queste le parole che Rudi Garcia ripete ciclicamente dall’inizio del campionato. Eppure, avendo compiuto un miracolo ed essendo i detentori in carica dello scudetto, le ambizioni in casa Napoli dovrebbe essere ben diverse. Ne parla Paolo Del Genio, noto giornalista di fede partenopea, ai microfoni di Telecapri.

“Dopo che hai vinto il campionato con 20 punti di vantaggio e hai confermato in pratica tutto l’organico che logica calcistica ci sarebbe ad arrivare addirittura fuori dalle prime quattro? Sono per caso arrivati gli sceicchi e le altre italiane hanno costruito le squadre più forti del mondo? No, hanno fatto un mercato al risparmio e nessuna squadra si è rinforzata molto”.

