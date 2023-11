Lo Stadio Maradona in vendita: ancora Totò

Bentornato De Laurentiis, bentornato populismo.

“Ho chiesto a Gaetano di vendermi il Maradona”.

Uno dei grandi problemi di questo bel paese, è il pressapochismo con cui la classe dirigente, privata e pubblica, tratta questioni serie.

È pallone per carità, conta poco ma il cronista serio ed informato serve “solo” a questo.

Visto che viviamo nel mondo degli spot facili. Del messaggio immediato. Del voto di pancia. Il Paese del parere infondato ed ignorante, occorre intervenire.

Vi butto lì alcune parole.

Solo per una infarinatura di “civiltà”.

Interesse pubblico.

Regolamento urbanistico.

Giunta e Consiglio comunale. Oltre che pubblicazione gara per manifestazione di interesse.

“Baratto ed usato” si fa in fiera. Presto alla mostra d’oltremare ma è un’altra cosa.

Probabilmente De Laurentiis ha perso un’occasione per un dialogo serio, realistico, a misura di Napoli.

A margine una considerazione di cultura civica.

L’usucapione è cosa di Barbari e all’ingegner Ferlaino una boutade del genere mai sarebbe venuta in mente.

Pedagogista dello Sport

