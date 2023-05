Lo scudetto di ADL, diverso da quello dei mecenati anni ’80

Il conforto dell’aritmetica finalmente ha legittimato lo scudetto del Napoli. Ovviamente, ci sono un mucchio di modi per raccontarlo. Innanzitutto, sottolineando il totale dominio sul piano del gioco, abbinato alla continuità di risultati, espresso dalla squadra. Innegabile la costanza nel rendimento degli azzurri. Nemmeno i rari passaggi a vuoto accusati nell’arco della stagione hanno minato le certezze di questo gruppo, consapevole di quanto fosse forte. Nonchè, ferocemente determinato a scrivere il proprio nome nell’Olimpo degli Immortali. I meriti di Spalletti e dei suoi ragazzi, dunque, sono sotto gli occhi di tutti.

Bisogna aggiungere, tuttavia, che mai come in questa occasione, il trionfo sportivo si intreccia con una mission aziendale fortemente identitaria. Nient’affatto scontato, quindi, rimarcare il lavoro compiuto in questi anni da Aurelio De Laurentiis. Che provvedendo, da sempre, a gestire la società sulla scorta di oculati criteri di bilancio, certifica un nuovo modo di intendere il calcio. Non solo all’ombra del Vesuvio.

Insomma, non avendo basi tali da consentire massicce ricapitalizzazioni, alla stregua dei suoi principali competitors, riconducibili a proprietà dalle spalle economicamente larghissime, il produttore romano ha fatto di necessità virtù. Attraverso investimenti oculati, in grado di proiettare la vittoria a medio/lungo termine, piuttosto che cedendo alle lusinghe dell’indebitamento immediato.

Finanza globale vs vecchi proprietari

Forse, se ADL si fosse comportato come i proprietari degli anni ’80, ricchi mecenati, tifosi delle società che presiedevano, capaci di profondere risorse continue nel calcio, talvolta, arrivando a rovinare le loro stesse aziende, chissà se l’apoteosi scudetto non poteva arrivare prima. Accompagnata, però, dal rischio tangibile di trovarsi esposti a dissesti finanziari simili a voragini. Tali da doversi poi drasticamente ridimensionare nelle ambizioni, per non sparire dalla geografia delle “Big”, in Serie A.

Una volta era possibile che un ricco magnate potesse farsi completamente carico di una squadra, che si identificava anche con una intera comunità cittadina. Oggi il grande calcio è appannaggio esclusivo della finanza internazionale. Altro che baroni delle costruzioni.

Ormai i nuovi padroni del pallone sono diventati i petrolieri medio-orientali, i fondi di investimenti cinesi o statunitensi. Se non addirittura maganti russi, legati a filo doppio con l’establishment di Putin. Sia ben inteso, situazioni (apparentemente…) legittime, nondimeno lontanissime dal teritorio di appartenenza del club, tantomeno dalla fede per la maglia.

Gli scudetti di Corrado Ferlaino sono figli dei tempi dell’Ingegnere. Tipico imprenditore con interessi nell’edilizia, pubblica e privata, che si muoveva in una realtà diametralmente opposta a quella attuale, dove i proventi da botteghino facevano la differenza. E la Politica si intrecciava con il calcio, producendo i suoi effetti pure sulla società, come collante e unico divertimento per le masse. La globalizzazione ha determinato uno stravolgimento negli usi e nei costumi della gente. Oltra a sfavorire i munifici presidenti di un tempo. Costretti a passare la mano o fallire.

Modello ADL vincente

Ora che il Napoli s’è laureato Campione d’Italia, De Laurentiis mette sostanzialmente d’accordo l’atavica divisione tra detrattori e sostenitori. Entrambe le fazioni festeggiano in virtù di una strategia aziendale diventata un modello operativo esportabile pure in Europa.

Non a caso, a margine dell’incontro con il Prefetto di giovedì scorso, che preparava il dispositivo sicurezza in vista della festa, il plenipotenziario del Napoli s’è tolto qualche sassolino dalle scarpe, mandando nemmeno tanto velatamente un messaggio trasversale al “Sistema-Calcio”.

“Siamo stati vincenti per anni. Credo che il ciclo si sia aperto tempo fa. Poi l’irregolarità costante ci ha penalizzato. Qualche volta siamo arrivati secondi e saremmo arrivati primi. Potevamo vincerne altri di scudetti, ma abbiamo vinto sicuramente quello dell’onestà. Perché so che per vivere bisogna seguire le regole, che ci piaccia o non ci piaccia…”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

LEGGI ANCHE Stai piangendo? No, mi è solo finito uno scudetto nell’occhio!

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati