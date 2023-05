Lo Scudetto della New Generation. 5.0

Lo scudetto della Generazione 5.0

Lo scudetto del nuovo mondo. Il mondo che non ha confini, il mondo dello smartphone e degli aerei a pochi spiccioli.

2023, Napoli 5.0

Ha 30 anni il tifoso che vive più di tutti questa Gioia. È l’aspetto più favolistico.

Anni di una crescita economica e culturale.

Molto c’è da fare ma Napoli ne ha tutte le possibilità. Riscatto e Modernità.

È probabilmente il motivo più dolce di questo Successo.

Vince il titolo la New Generation. Festeggia la Città, l’intera Provincia e parte del mondo azzurro.

Vince il tricolore la Città nuova. La città che negli ultimi 10 anni ha saputo farsi bella agli occhi del mondo. Il museo a cielo aperto più affascinante del mondo.

La new Generation.

Molti, moltissimi hanno ora 20 anni. Sono la generazione che dovrà portare la città nel terzo millennio. Non erano nati. Nessuno ha conosciuto la Napoli tricolore.

Pochi hanno avuto il privilegio di vivere il primo. Sarà per loro un primo, infinito, momento storico. Sono lontani gli anni 90. Il mondo è cambiato. Meglio, peggio, ognuno ha la sua risposta ma è un mondo nuovo. 33 anni di attesa.

Ad Udine appuntamento con la Storia e la cabala.

