Lo Monaco: “Napoli non costruito per vincere”

Pietro Lo Monaco, DG del Acr Messina, lo e’ stato anche di Palermo, Genoa, Catania, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione radiofonica “Febbre a 90”, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Il Direttore ha detto la sua sul Napoli, mettendo in risalto su come la societa’ non costruisca la squadra per vincere. Vi riportiamo l’ intervista del Direttore Pietro Lo Monaco rilasciata a “Febbre a 90”, in onda su Vikonos Web Radio/Tv.

Sul dopo Milan: “La delusione per il ko con il Milan è normale, la partita era importante e se il Napoli l’avesse vinta avrebbe indirizzato il campionato, è una sconfitta che non depone bene. L’amarezza fa bene ad albergare nei cuori di tutti, è chiaro che la strada è ancora lunga, aperta, il ko però ha dato un segnale importante. D’altro canto, merito al Milan che ha preparato bene la partita e l’ha giocata anche meglio, legittimando il successo sul campo.

Sulla volonta’ di voler vincere:Il motivo? Il problema è che il Napoli non ha mai allestito rose per vincere, solo per essere competitivo, questo sì, ovvero per ottenere la qualificazione in Champions League, ma per vincere hai bisogno di giocatori abituati a vincere, che abbiano personalità e capacità di affrontare impegni decisivi rispondendo “presente” sul campo: questo il Napoli non l’ha mai fatto, la politica è sempre stata quella di prendere giocatori buoni, pronti ad esplodere e poi rivenderli.

Sulla Squadra: Osimhen? Ottimo attaccante che si esalta negli spazi, le squadre che impongono il loro gioco difficilmente li hanno, devono piuttosto crearli con destrezza ed ecco che uno come Mertens sarebbe forse l’ideale anche accanto a lui. Il Napoli ha puntato sul nigeriano e bene ha fatto, ci mancherebbe, in rosa un altro giocatore capace di trovare la porta con facilità sarebbe necessario. La squadra a mio avviso sta pagando anche l’equivoco di Insigne che potrebbe avere non il massimo delle motivazioni e sarebbe anche normalissimo; Spalletti paga l’assenza pesantissima di Lozano, ci sono situazioni che giustificano certamente le difficoltà, ci sono giocatori ottimi ma che poi sono poco dinamici, penso a Fabian, che se gioca a due in mezzo al campo va in difficoltà, Zielinski ha qualità del grandissimo campione, per diventarlo però devi abbinarci “la testa”, ovvero la continuità di rendimento, spero riuscirà a farlo.

Sulla gara contro il Verona: Difficilissima, la peggiore gara nel momento più delicato ma è anche quella che ti dà la risposta definitiva: se il Napoli vince al Bentegodi si rimette in corsa, altrimenti dovrà guardarsi alle spalle”.

