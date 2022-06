Lo Monaco: “Il Napoli venderebbe volentieri Fabian. Su Deulofeu, Kvaratskhelia e Tameze…”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente:

“Penso che le cose vanno sotto strade diverse. L’archiviazione della Procura Federale è un conto e i procedimenti in via Giudiziaria, normale, sono un’altra cosa. Il responso della Procura Federale avrà un peso per quanto attiene gli organi giudicanti, ovvero la Procura di Napoli. Sono dei procedimenti dovuti, perché ci sono delle dichiarazioni di ragazzi che non sono mai passati dal Lille, non è una bella cosa. Sicuramente in casa Napoli dà fastidio, ma non è l’unica squadra a trovarsi in questa situazione. Agnelli e la Juventus sono nella medesima situazione. Vengono fatte delle pratiche fuori da ogni norma e chi le fa deve andare in contro a conseguenze. È innegabile che ognuno faccia le proprie valutazioni sui calciatori, perché non esistono organi che possano valutare un giocatore.

A Napoli è una situazione antipatica per quanto riguarda Fabian Ruiz perché ritengo che la società se ne priverebbe volentieri, ma Koulibaly è fondamentale. Non è facile giocare con i giocatori in scadenza, bisogna fare appello alla professionalità del calciatore. Ci sono alcuni casi tipo quello del Milan dove Kessie ha giocato tutto il campionato e hanno vinto lo scudetto.

Cosa penso di Tameze? Io sono tra quelli che sostengono che il Napoli ha una buona rosa, ma sarebbe il caso che puntasse su 3/4 pezzi importanti per puntare a vincere.

Deulofeu esprime il meglio di sè partendo dalla sinistra.

Kvaratskhelia? Io non lo conoscevo, quando ho sentito che il Napoli stava per prenderlo mi sono informato e ho visto delle partite. Potrebbe diventare una bomba, lo aspetto con curiosità.

Deulofeu se lo prendi per sostituire Politano è un altro tipo di calciatore. Se spendo 14/15 milioni di euro per un giocatore che è già stato in Italia, dopo diventa difficile andarlo a riciclare e non è da Napoli”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati