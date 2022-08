Lo Monaco: “De Laurentiis si comporta come il Marchese del Grillo”

Ecco le parole di Lo Monaco ai microfoni di Radio Marte sul mercato azzurro e sull’atteggiamento di De Laurentiis verso il pubblico napoletano.

Pietro Lo Monaco è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. L’ex dirigente del Catania ha detto la sua sul mercato del Napoli ed ha attaccato la gestione De Laurentiis.

Napoli terz’ultimo per numero di abbonamenti in Serie A? Questo dato dovrebbe far riflettere. 5 mila abbonati a pochi giorni dall’inzio del campionato, a Napoli, è un qualcosa che non si è visto nemmeno nei tempi più bui. Evidentemente c’è un disamore che non è figlio di un risultato mancato, ma di tante situazioni che vanno avanti da tempo, complice l’atteggiamento del presidente De Laurentiis. Aurelio si comporta come il Marchese del Grillo, e non può permetterselo.

Il patron per me fa un errore di comunicazione pazzesco, perchè non puoi dire che quest’anno lotti per lo Scudetto: è da folli, quando sei in piena rifondazione. La chiarezza è alla base. Non puoi mascherare una rifondazione con le velleità di vittoria finale: non è corretto. Se poi ci aggiungiamo il suo solito atteggiamento “voi non siete nessuno mentre io sono io”, questo non giova alla squadra e all’ambiente. Far sì che venga meno l’amore di un popolo come quello napoletano è il risultato più negativo che si possa ottenere“.

