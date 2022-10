Liverpool-Napoli: azzurri ad Anfield per chiudere in bellezza il girone di Champions

Liverpool-Napoli.

Dopo aver centrato la tredicesima vittoria consecutiva battendo il Sassuolo con un secco 4-0, il Napoli di Luciano Spalletti arriva nelle condizioni migliori ad affrontare il Liverpool ad Anfield Road per l’ultima giornata del girone di Champions League. Il percorso europeo della squadra azzurra fino a questo punto è stato impeccabile, con 5 vittorie su 5 e una media di addirittura quattro gol a partita. La qualificazione è stata già messa in archivio e in pratica anche il primo posto. In Inghilterra al Napoli basta non perdere con quattro o più gol di scarto per rimanere in vetta.

I siti scommesse sportive presenti su Sportytrader considerano il Liverpool favorito soprattutto per il fattore campo, ma le sorprese non sono assolutamente da escludere. Considerato lo stato di forma psicofisica di Victor Osimhen e compagni, imbattuti da inizio stagione. Capaci di giocare un calcio semplicemente fantastico senza mai prendersi pause. I partenopei tra l’altro stanno iniziando a trovare un equilibrio importante e i risultati sul piano difensivo sono evidenti, è infatti da ben tre partite che mantengono la loro porta inviolata.

Liverpool-Napoli

I Reds ovviamente ad Anfield sono sempre temibilissimi e si meritano i favori del pronostico. La squadra di Jurgen Klopp è riuscita a battere il Manchester City di Pep Guardiola davanti ai propri tifosi qualche settimana fa, ma ora è reduce da due sconfitte consecutive in Premier League, contro Nottingham Forest e Leeds. Uno dei problemi principali di Mohamed Salah e compagni in questa stagione è quello di non riuscire ad andare in rete con la stessa frequenza degli anni passati, anche a causa di qualche infortunio di troppo, tra cui quelli di Diogo Jota e Luis Diaz, che non ci saranno neanche per questa sfida.

Si tratta di due formazioni che hanno sempre l’obiettivo di dominare il gioco e di proporre un calcio offensivo, per cui assisteremo senza dubbio a una gara spettacolare, anche se la posta in palio non è alta. Passiamo allora alle formazioni. Scelte obbligate per Klopp in attacco, che deve affidarsi ancora a Salah, Firmino e Darwin Nuñez. In mediana il regista sarà Thiago Alcantara, con Elliott e Henderson ai suoi lati. Sono infatti indisponibili anche Arthur e Naby Keita. In difesa invece scende in campo la linea dei titolari davanti ad Allison, quindi da destra Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk e Robertson.

Spalletti adotterà un turn over parziale invece, anche perché in campionato c’è l’importante match sul campo dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel prossimo turno. Cambiano quindi alcune pedine e in attacco dovrebbe essere confermato Simeone come centravanti di Champions, dopo la doppietta ai Rangers, con ai suoi lati Kvaratskhelia e Politano. In mezzo al campo torna a riposare Anguissa e al suo posto spazio a Ndombele, in netta crescita, insieme ai soliti Lobotka e Zielinski. Nella linea di difesa Østigård e Olivera faranno rifiatare Juan Jesus e Mario Rui. Meret sempre titolare ovviamente.

