Liverpool avvertito: mai sottovalutare l’equilibrio difensivo del Napoli

Il Napoli, già qualificato agli ottavi di Champions League, ancora non è certo del primo posto nel gruppo A. Necessario, per fare in modo che – al sorteggio – il nome della squadra partenopea entri nell’urna delle migliori, uscire indenni da Anfield Road.

Addirittura, gli azzurri possono concedersi il lusso di perdere con il Liverpool con tre gol di scarto, mantenendo comunque intatta la vetta della classifica. Dunque, sono chiamati alla prova di maturità, dimostrandosi all’altezza di un compito gravoso.

Del resto, dopo l’exploit di una fase a gironi letteralmente dominata, sembra inevitabile che l’attenzione intorno al Napoli sia cresciuta in maniera esponenziale, anche a livello europeo.

Sarebbe un peccato, quindi, non confermarsi. Provando magari ad alzare l’asticella delle proprie ambizioni nella Coppa dalle Grandi Orecchie.

All’andata Reds imbrigliati

All’andata, contro uno dei principali teorizzatori del cd. “gegenpressing”, ovvero, il credo calcistico reso popolare da Jurgen Klopp al Borussia Dortmund, fatto di ritmi intensissimi e pressione ossessionante, Spalletti ha scelto di difendere soprattutto nella propria metà campo. Tuttavia, senza rimanere mai particolarmente passivo. Un atteggiamento che poteva facilmente diventare controproducente, ai limiti dell’autolesionismo, se palesato al cospetto dei Reds, che mirano a recuperare in zone alte il pallone e poi accelerare immediatamente i battiti della partita.

L’allenatore toscano l’ha disinnescato, utilizzando Meret in qualità di regista aggiunto; nonché agevolando la prima costruzione, allargando sui terzini. Attivando così il gioco in coppia sulle fasce.

In effetti, il Liverpool aggrediva in avanti con il terzetto di offensive players: gli esterni, Diaz e Salah, assumevano una posizione intermedia, stringendosi vicino a Firmino, per negare il passaggio verso il centro sui mediani in maglia azzurra.

Nell’immagine, tratta dal match di campionato dello scorso ottobre contro Guardiola, un altro esponente del controllo attraverso la negazione degli spazi vitali, appare evidente l’idea di contrapporre tre giocatori offensivi molto stretti, per bloccare centralmente il Manchester City e mandarlo sull’esterno.

Lo sviluppo situazionale di questa mossa permetteva a Klopp di formare una sorta di triangolo con i tre attaccanti. Da rimarcare, specialmente i due alla base, in marcatura su Rodri e Bernardo.

Un sistema orientato a coprire lo spazio di fronte ai centrali, funzionale a schermare tutte le linee di passaggio.

Napoli mai passivo o rinunciatario

Uno scenario tattico simile diventa ideale per esaltare la difesa inappuntabile del Napoli, basata sul baricentro medio della squadra, talmente stretta e corta, seppur non remissiva, in grado di ribaltare il fronte con rapide transizioni. Il classico calcio diretto e verticale che tanto piace all’uomo di Certaldo.

A fare la differenza, ovviamente, l’interpretazione sempre proattiva del piano gara. I terzini, piuttosto che assorbire i movimenti degli avversari, aggrediscono in avanti, alla stregua di un centrale all’interno di una difesa a tre.

Lo stesso fanno Kim, nonché chi viene schierato al suo fianco: rompono spesso la linea, staccandosi e sfruttando la densità centrale, per non lasciare una ricezione pulita al centravanti.

Insomma, Spalletti coerente con i suoi principi, all’andata ha costretto il Liverpool a percorrere strade alternative al tradizionale meccanismo delle catene laterali, con cui spadroneggiava in Premier League.

Niente scarico tra le linee, dal terzino all’ala, nei cd. “half spaces”, favorito dal taglio profondo della mezz’ala. I corridoi intermedi sono stati letti con talmente tanta attenzione certosina, da impedire sostanzialmente a Diaz e Salah di ricevere tra le linee e girarsi, strappando pericolosamente verso l’area di rigore partenopea.

In definitiva, l’equilibrio difensivo del Napoli ha inceppato la fase di possesso del Liverpool. Ma domani sera sarà tutt’altra storia.

