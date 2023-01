RILEGGI LIVE – Sampdoria-Napoli 0-2 (19′ Osimhen, 82′ Elmas): Il Napoli sbanca Marassi!

Il Napoli sbanca Marassi e conquista la prima vittoria del 2023. Gli azzurri battono 2-0 la Sampdoria grazie ad un gol per tempo: decisive le reti di Osimhen ed Elmas.

20:01 – FINISCE QUI!

92′ assist di Lobotka per Osimhen. Il nigeriano prova la conclusione di destro ma manda la palla alta sopra la traversa!

90′ – Vengono concessi 4 minuti di recupero

87′ – Altra mossa di Spalletti: esce Elmas ed entra Raspadori.

84′ – Ultimi due cambi per la Samp: fuori Lammers ed in campo Montevago. Esce anche Vieira, rimpiazzato da Paoletti.

82′ – GOOOOOOL DEL NAPOLIIIIII!!! Dal dischetto si presenta Elmas che incrocia alla grande spedendo il destro sotto la traversa spiazzando Audero. Il Napoli raddoppia.

80′ – CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Va al monitor Abisso dopo il tocco di mano in area di rigore di Vieira e assegna il penalty agli azzurri.

79′ – Proteste in area di rigore della Sampdoria da parte di Elmas, voleva il calcio di rigore la formazione di Spalletti per un tocco di mano in area di rigore di Vieira dopo il tocco del macedone.

78′ – Altro tentativo del Napoli, stavolta con Zielinski: tiro dai 25 metri che però termina alto sopra la traversa della porta di Audero.

72′ – Dopo un minuto, altro intervento di Mehdi Leris ai danni di Mario Rui stavolta in scivolata ed in ritardo. Arriva il cartellino giallo per l’esterno della Sampdoria, punizione per il Napoli.

69′ – Zielinski viene servito in profondità da Mario Rui, tiene un pallone complicato in campo e serve Osimhen: il nigeriano spalle alla porta serve Lobotka al limite. Conclusione poi troppo centrale da parte dell’ex Celta Vigo.

66′ – Altro cambio nel Napoli: dentro Ndembelè al posto di Anguissa

65′ – LOBOTKA! Lozano serve un buon pallone al limite dell’area di rigore per Lobotka che scarica il destro e sfera di poco a lato.

63′ – Doppio cambio per il Napoli: fuori Kvaratskhelia e Politano e dentro Elmas e Lozano.

60′ – Anguissa entra in ritardo su Villar: fallo e giallo.

59′ – Prova il tacco in area di rigore Kvaratskhelia, rimpallo che favorisce Mario Rui che prova la conclusione con il mancino ma colpisce male e la sfera termina ampiamente a lato.

55′ – Terzo cambio per la Sampdoria: fuori Verre ed in campo Villar.

54′ – Scontro aereo tra Juan Jesus e Leris, braccio alto da parte del difensore brasiliano che si becca il cartellino giallo.

52′ – Politano riceve nuovamente lungo la corsia destra, si accentra e prova la conclusione con il mancino ma trova il corpo di Djuricic. Calcio d’angolo in favore del Napoli.

51′ – Grande giocata in area di rigore di Anguissa che poi mette forte in mezzo alla ricerca di Politano che viene però anticipato da Augello che riesce ad allontanare.

48′ – Politano spedisce in area di rigore per Elmas che sfiora, Audero cicca l’intervento ma riesce a rifare sua la sfera con Osimhen che era pronto ad avventarsi sul pallone.

46′ – Due cambi anche per la Sampdoria: escono Murillo e Gabbiadini ed entrano Zanoli e Djuricic.

46′ – Sostituzione all’intervallo per il Napoli: fuori Kim per qualche problemino fisico e dentro Rrahmani.

Napoli avanti nel punteggio grazie al gol di Osimhen su assist di Mario Rui. Nel mezzo il rigore fallito da Politano, nel finale il cartellino rosso per Tomas Rincon. Squadre negli spogliatoi.

18:54 – TERMINA IL PRIMO TEMPO!

45′ – Vengono concessi 5 minuti di recupero.

47′ – KVARATSKHELIA! Ripartenza perfetta del Napoli: apertura di Politano che taglia il campo dalla destra alla sinistra e serve in area di rigore Kvaratskhelia che prova con il mancino in diagonale: sfera che termina di un soffio a lato.

43′ – Kvaratskhelia va via a Murillo che arriva in ritardo e lo stende: fallo e giallo.

40′ – Proteste da parte dei calciatori della Sampdoria per la decisione del direttore di gara che però conferma il cartellino rosso nei confronti di Rincon.

38′ – CARTELLINO ROSSO PER RINCON! SAMPDORIA IN DIECI! Arriva il cartellino rosso per il venezuelano per un intervento cattivo ai danni di Osimhen lanciato verso l’area di rigore.

34′ – Tentativo di conclusione di Osimhen dopo un pallone masticato da Elmas: respinge la difesa della Sampdoria.

31′ – Kvaratskhelia parte dal sinistra, punta l’avversario e si accentra: destro forte che finisce lontanissimo dallo specchio della porta.

28′ – Leris arriva al limite dell’area di rigore, appoggia all’indietro per Ronaldo Vieira che prova la conclusione con il destro respinta però da Juan Jesus.

25′ – Lammers riceve da Augello al limite dell’area di rigore: punta e calcia con l’interno del destro e spedisce la sfera alta sopra la traversa.

23′ – ANGUISSA! Grande conclusione dal limite dell’area di rigore del camerunense: sfera che termina di poco a lato rispetto alla porta di Audero.

22′ – KVARATSKHELIA! Kvaratskhelia vicino al raddoppio il Napoli, partenza del georgiano che si presenta solo davanti alla porta e disturbato da Murru sbatte addosso ad Audero.

19′ – GOL DEL NAPOLI!!!! Progressione sulla sinistra di Mario Rui che poi pennella una palla perfetta per il taglio di Osimhen che brucia sul tempo Murru e con il tocco di destro manda alle spalle di Audero.

16′ – OSIMHEN! Cross dalla destra di Di Lorenzo a cercare Osimhen al centro dell’area: bello stacco di testa del nigeriano che trova la respinta di Audero in corner.

14′ – NUYTINCK! Sugli sviluppi del corner, Gabbiadini mette in mezzo per lo stacco di testa di Nuytinck che di poco non trova la porta di Meret.

13′ – VERRE! Tiro dalla lunga distanza del centrocampista blucerchiato: vola Meret che devia in corner.

12′ – Mario Rui imbuca in area di rigore per Elmas che prova la conclusione con l’interno del destro ma troppo centrale per mettere in difficoltà Audero che blocca.

9′ – LAMMERS! Pallone perso da Di Lorenzo che favorisce Verre che con l’interno del destro mette in mezzo per Lammers che con il destro non trova lo specchio della porta.

8′ – Calcio di punizione di Verre che viene respinto dalla retroguardia del Napoli, partita subito dalle grandi emozioni in questi primi minuti.

6′ – ERRORE DI POLITANO! Fallisce dal dischetto il Napoli, tiro con il mancino in diagonale da parte di Politano che viene respinto prima in tuffo da Audero sul palo. Si salva la Sampdoria.

4′ – CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Abisso, dopo il check, assegna il penalty al Napoli e ammonisce Murru per l’intervento.

4′ – On field review dell’arbitro Abisso che va a rivedere l’azione al Var.

3′ – Necessario l’intervento dello staff sanitario del Napoli.

2′ – Scontro Anguissa-Murru in area di rigore, resta a terra il centrocampista del Napoli.

18:03 – PARTITI! INIZIA IL MATCH

18:00 – Minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa di Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic.

17:55 – Le squadre fanno il loro ingresso in campo

17.50 – Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Sampdoria. “La grande squadra è quella che riesce sempre a dare quasi tutta se stessa in tutte le partite che gioca, il grande calciatore è colui che la partita non la perde prima di giocarla. Va, la gioca, si misura, mette tutto quello che ha perché poi se uno ci arriva e dimezza le sue qualità allora gli altri hanno la possibilità di inserirsi”.

17.49 – Esordio da titolare con la maglia della Sampdoria per Bram Nuytinck, che ai microfoni di Dazn ha parlato così della gara contro il Napoli di oggi: “Stankovic vuole che siamo aggressivi, che stiamo insieme, facciamo pressing insieme. Per lui è molto importante che io parlo, che io faccia un po’ di coaching con la squadra. Faccio sempre così, va bene”.

17.47 – Le parole di Dejan Stankovic, tecnico della Sampdoria, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Napoli. “Una grave perdita per le famiglie Mihajlovic e Vialli e per tutti noi che eravamo vicini a loro, ci sarà tanta emozione oggi a Marassi e dovremmo trasformarla in forza. Ci sono due angeli che ci daranno la forza”.

Il Napoli e la Sampdoria si sfidano allo Stadio Ferraris partendo da due umori profondamente differenti. Gli azzurri provengono da una brutta sconfitta in quel di Milano contro l’Inter, i blucerchiati sembrano in netta ripresa dopo l’ottima partita vinta a Reggio Emilia, contro il Sassuolo di Dionisi.

Napoli che deve tornare a vincere dopo la sconfitta contro l’Inter. La Samp invece arriva dalla vittoria contro il Sassuolo che ha dato morale.

