Lite post derby capitolino: cosa successe tra Garcia e Pioli

Durante la conferenza stampa prepartita, si è parlato di vecchie scorie tra Rudi Garcia e Stefano Pioli: l’episodio risale a un vecchio derby capitolino. Era il 25 maggio 2015, la Roma vince la stracittadina con la Lazio grazie a un gol di testa nel finale di Yanga-Mbiwa.

Lo screzio nel tunnel dell’Olimpico: i due allenatori si erano “beccati”, scambiandosi poi parole tutt’altro che amichevoli. Stando alle ricostruzioni di quel giorno, Pioli avrebbe detto a Garcia: “Sei un bugiardo, tu che parli di piagnoni…”. E il francese avrebbe risposto: “Ma stai zitto, non sai perdere, sei un rosicone!”.

Pare che la diatriba nacque a causa di uan dichiarazione di Pioli, che ai microfoni di Sky Sport aveva precedentemente rilasciato una dichiarazione abbastanza polemica: “Sono favorevole all’arrivo dei tecnici stranieri, ma poi diventano peggio di noi. Penso a Garcia. Non c’era bisogno alla vigilia di dire che siamo dei piagnoni. Non credo sia corretto e non bello a livello professionale”.

