L’Italiano da lezione al francesino…che insieme al padrone, hanno già rotto la squadra del tricolore!

Da Firenze, prima di Napoli-Fiorentina, si parlava di una squadra, quella toscana, che sarebbe stata svantaggiata contro i partenopei perché meno riposata degli azzurri. In un editoriale ho spiegato l’infondatezza di tale tesi. Se è vero che la compagine viola aveva giocato giovedì sera, quello era il senso del mio pezzo, è altrettanto onesto sottolineare come la squadra di Italiano abbia affrontato, in casa, a Firenze, un avversario, il Ferencvaros, volenteroso, ma sicuramente non temibile.

I fatti mi hanno dato ragione. La Fiorentina, al Maradona, ha dimostrato di essere in piena salute giocando una gara molto offensiva, andando a pressare i giocatori del Napoli in ogni zona del campo. Ma certi alibi non valgono nemmeno per il Napoli. Gli azzurri hanno affrontato martedì sera il temibilissimo Real Madrid, ma hanno avuto ben cinque giorni per recuperare le forze. E non sono pochi.

Se il Napoli ha perso la colpa è da attribuire soprattutto a Rudi Garcia. Vincenzo Italiano, pur disponendo di una rosa inferiore, ha dato una lezione tattica al francese imbrigliando tutti i giocatori partenopei più pericolosi. La risposta del mister dei partenopei? Sostituire alcuni tra i suoi migliori giocatori (Politano, Lobotka e soprattutto Osimhen) spegnendo le velleità di rimonta del Napoli. Italiano invece è stato praticamente perfetto dall’inizio alla fine dimostrando di essere un mister in forte ascesa.

