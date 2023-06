L’Italia perde al debutto contro la Francia: gravi errori dall’arbitro Lindhout

Alla Cluj Arena si è svolta seconda partita del girone D dell’Europeo2023 under21. Dopo la vittoria della Svizzera per 2-1 contro la Norvegia, l’Italia ha perso 2-1 contro la Francia. Il CT francese Ripoll ha schierato i suoi giocatori col classico 4-3-3, mentre Paolo Nicolato col 3-5-2. La prima occasione è stata di marca azzurra con Tonali su punizione, ma il tiro del centrocampista azzurro è stato rimpallato dalla difesa transalpina. La risposta francese è stata sui piedi di Kalimuendo, attaccante del PSG, ma Scalvini ha chiuso bene l’azione. Nel primo quarto d’ora del match le due squadre si sono fronteggiate alla pari senza un attimo di relax. Il gioco è stato molto aeroso e ben preciso.

Foto twitter account Football Italia

L’arbitro Allard Lindhout al minuto 16 ha ammonito prima Nkounkou del Saint Etienne per fallo sui Pellegri e successivamente Scalvini per proteste. Proprio il difensore dell’Atalanta al 21′ ha provato a battere Chevalier, ma ottima è stata la parata del giocatore del Lilla. 3 minuti più tardi Kalulu ha messo in moto Kalimuendo e con un bellissimo tocco di tacco ha battuto Carnesecchi. Al 28′ Gouiri con una buona intersecazione ha cercato di battere ancora il portiere azzurro senza fortuna.

Foto twitter account Equipe de France ⭐⭐

Al 37′ la risposta azzurrini: punizione di Tonali che ha messo in mezzo un pallone delizioso per Pellegri che ha battuto Chevalier non può proprio arrivare. Altra occasione per l’Italia under21 al 41′ con Rovella, ma questa volta il tiro è uscito sopra la traversa. Alla fine del primo tempo Kone, gioiellino del Borussia Mönchengladbach, ha cercato di battere Carnesecchi, ma la risposta del portiere di proprietà dell’Atalanta è stata ottimale. A chiudere i primi 45 è stato Udogie ma anche questa volta il pallone si è spento sul fondo. Con questa azione si è conclusa la prima parte di gara col punteggio di 1-1. Bella gara fin qui dagli azzurrini che hanno ripreso a giocare bene dopo il gol subito e successivamente le accelerate di Udogie hanno dato molto filo da torcere agli avversari.

Foto screen video Rai1

La ripresa della sfida si è aperta col cambio tra le fila dell’Italia: dentro Gnonto per Cambiaghi. La prima azione della seconda parte della partita si è aperta con Bellanova, ma poco prima del cross viene è stato fermato da Lukeba dell’Olympique Lione. Altra occasione della Francia con Thuram, figlio di Lilian campione del Mondo e d’Europa, ma Carnesecchi ha bloccato sicuro. La pressione dei transalpini è micidiale e al 63′ è tornata in vantaggio: Barcola, giocatore del Lione, è stato anticipato da Udogie, ma il giocatore ha avuto un attimo di confusione e ha regalato il pallone all’attaccante che ha trafitto il portiere azzurro. Il gol però è viziato da un fallo in precedenza e non è in funzione il VAR. Ripoll ha sostituito poi da Thuram e Barcola per Cherki e Olise.

Foto twitter account Nazionale Italiana

Altra occasione per la Francia con Bade, difensore del Siviglia, ma Carnesecchi è stato attento. Nicolato si è giocato il tutto per tutto al 70′: fuori Pirola e Rovella per Cancellieri e Miretti. Occasionissima per gli azzurrini: prima Miretti e poi Cancellieri sono stati fermati da Chevalier. Transalpini in 10 a 8 minuti dalla fine: a causa di un fallaccio di Bade su Gnonto, l’arbitro ha estratto il rosso per il difensore. Altra sostituzione per i francesi: dentro Simakan al posto di Kone. Sui piedi dell’attaccante della Lazio l’Italia ha sprecato la palla del 2-2: l’esterno ha completamente sbagliato il tiro mandando la palla fuori a porta libera. Ultimo cambio per l’Italia: fuori Ricci per Colombo. Errore gravissimo di Lindhout: Bellanova ha centrato il palo e la palla è entrata in porta e successivamente Lukeba ha salvato la palla. Ma dai replay il pallone era entrato. Con questo risultato si è conclusa la sfida con la sconfitta dell’Italia per 2-1: errore gravissimo dell’arbitro che non ha concesso il gol agli azzurri e dato il secondo gol alla Francia dopo un fallo.

