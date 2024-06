L’Italia Non “Accetta” Conte A Napoli, E Vende Kvara! Questo un’po’ il sentore attorno al quale gira l’approdo di Antonio Conte sula panchina del Napoli E chiaro che risulti uno smacco per le cosiddette grandi (Inter, Milan e Juve) le quali risultano indebitate, ma facente funzione di mercato (solo i nerazzurri potrebbero perché’ acquistano a costo zero!) a differenza del Napoli dal bilancio lindo e con Osimhen in rampa di lancio verso altri lidi, ma con in cambio 130 milioni di euro! (Con Plusvalenza annessa)

Ma sfogliando i quotidiani, oppure l’etere tra Milano e Torino, Gazzetta dello Sport e Tuttosport, mi viene da pensare, come mai ci si preoccupa così tanto del bilancio dei partenopei? E perché’ solo ora? Partiamo dall’ allenatore, come farà il Napoli a pagare Conte? Rischia grosso! Incredibile quanto “affetto” nutrano i quotidiani milanesi per il club azzurro, e da non crederci, vi pare? Proviamo a capire il perché’, anche se risulta strano visto che in questo momento Inter e Juventus sono sotto l’occhio della magistratura per le tante irregolarità contabili! (Vedi Oaktree e Cristiano Ronaldo fardello Juventino oltre alle plusvalenze fasulle!)

Detto questo, il Napoli può non solo permettersi il tecnico salentino, ma addirittura fare una campagna acquisti di rinforzo sfruttando al massimo il capitale delle probabili uscite di alcuni azzurri che saranno ceduti in questa sessione estiva. Quindi, per dirla alla Amadeus, ringraziamo il dottore dell’“affetto” mostrato, e andiamo avanti, verso la strada della risalta, tanto alla fine si è capito che la paura è entrata nella penna della piccola vedetta lombarda.

L’Italia prepara anche il mercato, ed immagina “litigi da Bar” tra tecnico e società’…Senza pudore alcuno!

I parametri del Napoli son ben conosciuti da tutti, non si sono mai sforati i 4,5 milioni l’anno anche grazie alle partecipazioni Champions, ed ecco che i giornali e tv milanesi, soprattutto, mostrano tutte le loro premure anche per io mercato in casa partenopea, tipo Kvara con una pseudo offerta, con il Georgiano già sbarcato sotto la Torre Eiffel, da 7 milioni dal Psg. Vero, ma forse hanno dimenticato Lautaro, che rinnova a 9 milioni con L’Inter e non si sa come verranno pagati! Oltre che arriverà, a mio modesto avviso, il probabile rinnovo biennale di Kvara (Progetto tecnico la bilancia) nel mezzo, 5 milioni per i prossimi due anni e clausola come Osimhen (130 milioni) alla vendita dopo il biennio! Ancora una volta, ringraziamo i “dottori” ed andiamo avanti…

Ma non è tutto, anche il rapporto tra tecnico e società e finto per diventare un pensiero fisso degli addetti ai lavori tra Milano e Torino. Adl-Conte, ovvero rapporti ingestibili (non dureranno due mesi insieme!), litigi furibondi, clausole separatorie immediate, insomma, si è rotto tutto ancor prima di cominciare! Tanto gentile e tanto onesta pare…Come diceva Dante nel descrive Beatrice nel sonetto che la racconta.

Si da il caso però, purtroppo, che anche qui sorga un dubbio, anzi una certezza, che mentre Beatrice per sor Dante era bellissima, qui è tutto marcio e lercio nei confronti del Napoli società’, tecnico e tifosi Partenopei. Irriverenza ed arroganza allo stato puro, che si mostrano palesemente senza alcun pudore ne rispetto, se mai ne hanno avuto! Per il popolo napoletano, verrebbe da dire: Perché’ Pasqua non la trascorri dove hai fatto Natale? Mi auguro davvero che questa fifa da calcio si trasformi in adrenalina pura nel futuro degli azzurri, per far si che il campo possa essere il miglior giudice nei confronti di questi “guitti” di bassa informazione!

L’Italia mastica amaro, ora tocca alla Società crescere, cambiare… E farsi rispettare!

Manna, Conte, Oriali, questi tre nomi sono il segno del cambiamento in casa Napoli, il primo artefice dell’arrivo del secondo e terzo. La giovane età e la nuova esperienza da DS del giovane manager Lucano, non ne danno la giusta dimensione di bravura, lui spinge Conte a Napoli! e la capacità organizzativa che ne verrà, oltre ad aver avuto la cosiddetta firma, l’unico a cui era stata concessa fu Pier Paolo Marino, che dovrebbe tranquillizzare chi oggi pensa essere ancora acerbo.

Del tecnico salentino si aspetta solo la presentazione e la sua voglia di campo partenopeo, ma è Oriali la vera novità! Uomo ovunque, che sarà il trait d’union tra società, tecnico e squadra, una figura che mancava e che sarà determinante proprio nel tenere lontane, gestioni malate di un recente passato!

Dunque, e concludo, se vogliamo crescere facciamo un passo alla volta, Nuovo DS arrivato, Nuovo tecnico e tutto fare, sono quasi giunti, resta l’ultimo step, quello più importante, Aurelio De Laurentiis! Colui che ha già dato un segnale forte, ma deve essere accompagnato dai fatti, ovvero sia, parlar poco, essere meno invasivo, non prendere la via dello spogliatoio tra primo e secondo tempo, e mostrarsi collaborativo con tecnico e società. Insomma fare il presidente senza andare oltre le proprie mansioni!

Se ciò sarà fatto, tutto andrà per il verso giusto, se poi ci aggiungiamo, riunione tecnica ogni 20 giorni, con DS, tecnico E Team Manager, lasciando la squadra tranquilla, allora scatteranno gli applausi, sperando di raggiungere l’apoteosi con figure forti anche all’ interno della società oltre che l’investimento su strutture, come il Centro Sportivo tanto pubblicizzato. È giunto il momento di dare una sterzata vera ad un progetto, che si poteva far prima ma si è sempre chiacchierato e mai affrontato. Auguri al nuovo corso, e quello che verrà, adesso caro Aurelio …tu più non puoi sbagliar!

