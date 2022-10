L’Italia calcistica snobbò’ il Napoli nelle griglie scudetto? Meglio una Braciata!

Fare le griglie scudetto prima dell’inizio della stagione è un gioco divertente e come tale andrebbe preso. Stesso discorso per i pronostici: vanno bene, il calcio è anche divertimento. Nella vita ci sono cose più importanti, frase banale, ma densa di significato soprattutto alla luce di quanto il mondo sta vivendo.

Il discorso cambia quando vengono spacciate per opinioni personali (spesso non corroborate da fatti oggettivi) per verità assolute. Si pensi a quanto è accaduto nel corso dell’ultima sessione di calciomercato, quella estiva.

Griglia scudetto? Il Napoli risponde cosi!

Il Napoli acquistava Kim e Kvaratskhelia. Una parte dell’ambiente “bollava” come “sconosciuti” i due calciatori. “Historia magistra vitae” dicevano i latini, ma tale insegnamento è rimasto (in parte) inascoltato. Qualche anno fa Lavezzi e Hamsik subirono lo stesso trattamento.

Non sarebbe meglio ammettere la propria “ignoranza” su determinati calciatori? Non sarebbe preferibile informarsi o, quantomeno, attendere di vederli in campo? Questo, sia chiaro, non è un j’accuse ai tifosi del Napoli. In tanti, anche tra importanti addetti ai lavori, parlavano di Kim e Kvaratskhelia come di calciatori inadeguati a una compagine di vertice.

Allo stesso tempo la Juventus veniva lodata, definita “la regina del calciomercato” per avere ingaggiato due campioni come Pogba e Di Maria. In pochi consideravano l’età dei calciatori e, soprattutto, le loro condizioni fisiche. Sono le qualità dei giocatori a fare la differenza, non i nomi

La Differenza sta tutta li, altro che marketing e nomi altisonanti, nel calcio contano idee e competenza, questo il vero steep che ha compiuto il Napoli, soprattutto se si pensa che si parla di una societa’ che si auto-finanzia! Come disse Spalletti “Faremo rinnamorare i tifosi” per adesso, Napoli e pazza del suo Napoli!

