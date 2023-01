L’ironia di Spalletti: “Quota scudetto? Non sono bravo in matematica”

Luciano Spalletti ha animato la consueta conferenza stampa della vigilia, facendo innanzitutto una considerazione generale su che tipo di gara sarà quella tra il Napoli e la Roma: “In cosa sarà diversa questa partita rispetto alle altre? In poche cose. Sarà uno scontro diretto, una partita difficile e tutta da gustare da un punto di vista tattico e degli interpreti. Ci sono tre punti da portare a casa, perché fanno comodo…”.

Consapevole della situazione magmatica che c’è alle spalle della capolista, l’Uomo di Certaldo si lascia andare ad un accostamento di tipo ciclistico: “Il Napoli deve essere un ciclista che sa di doversi confrontare con altri altrettanto forti, se non più forti, e deve imparare a stare dritto sui pedali. Mai seduti, perché si spinge meno e c’è da pedalare forte fino in fondo…”.

In tal senso, quindi, il tecnico del Napoli sembra invitare i suoi ragazzi a prestare la massima attenzione, senza avere alcun calo di concentrazione, nonostante i dodici punti di vantaggio sulla seconda: “I risultati degli altri non dipendono da noi e quindi dobbiamo avere sempre lo stesso comportamento, fatto di grandi partite, comportamenti umili, attenzione nel fare un passo alla volta, concentrandoci nella postura del passo e dove si mette il piede. Pensiamo al lavoro quotidiano, senza guardare oltre…”.

Roma pratica e quota scudetto

A proposito di punti, a chi stila ipotetiche tabelle relative alla quota Scudetto, l’allenatore toscano risponde così: “Non lo so, non è il mio modo di pensare. È un conto che non so fare, non ero bravo in matematica. Io so fare quelli semplici: se vinciamo siamo a 53!”.

Doveroso un passaggio sull’avversario di turno. La Roma sta attraversando un discreto periodo di forma. Non a caso, è ancora imbattuta nel 2023: “La Roma ha grandi calciatori, Mourinho è molto pratico e concreto. Riesce a far capire bene i comportamenti nella partita. Ha calciatori di gamba, non bisogna mai pensare di gestire la partita e di avere in mano l’inerzia della sfida. Loro hanno calciatori tipo Dybala che sfruttano la gamba dei compagni negli spazi e ti impongono di andare a ricomporti la fase difensiva distante da dove l’hai persa e sono rischi a cui dobbiamo stare attenti. Sanno far correre palla e sanno anche corrergli dietro. Sono concreti, sanno cosa vogliono, scegliendo bene gli episodi che portano vantaggi ed in quegli episodi danno tutto. E’ una gara pericolosa se non si è bravi a mantenere l’equilibrio, facendo la partita se ci si riesce, ma anche restando in ordine”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Approfondisci le quote dei bookmakers per la gara tra azzurri e giallorossi

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati