Lippi (agente Politano): “Matteo in gran forma, sogna la Nazionale”

Una prestazione eccezionale ed un bellissimo goal, come suo solito, quello di Matteo Politano che ha deciso Milan – Napoli di domenica scorsa

Ai microfoni di Radio Marte Voce di Popolo, programma condotto da Raffaele Auriemma e Andrea Falco, c’è l’agente di Politano, Davide Lippi. Il procuratore ed esperto di calcio nonché figlio del Ct campione del Mondo Marcello Lippi ha parlato ad ampio raggio del suo assistito.

Momento importante per Matteo Politano

“È un momento molto importante per Matteo, che ha acquisito sempre più consapevolezza. Un momento di serenità che lo rende sempre più concentrato sul Napoli e gli obiettivi di squadra. Gattuso lo ha fortemente voluto, il ragazzo aveva bisogno di tempo e sta ripagando la fiducia”, inizia Lippi.

“Sta confermando ampiamente le aspettative, ma tutto il gruppo si sente unito e concentrato nel perseguimento dell’obiettivo principale”.

Nazionale sogno proibito?

Poi l’intervistato apre la discussione su di una convocazione in Nazionale da parte del Ct Mancini. “Matteo è molto legato alla Nazionale, non andarci lo fa soffrire, lo so perché ne parliamo. Poi è un mio pensiero, al momento lo sento carico e determinato ma soffre anche il momento della mancata convocazione. Lui sente di appartenere a quella maglia. Sarebbe un traguardo importante anche perché è in forma, e credo sia un aspetto fondamentale per definire le convocazioni…d’altronde mio padre (ride ndr)”.

“Concentrato sui traguardi..”

In chiusura Lippi offre un chiaro quadro del momento del Napoli e del suo assistito: “Su Matteo posso dire che è un ragazzo umile e molto concentrato sugli obiettivi di squadra e non su quelli personali, la sua carriera parla per lui. È un giocatore che spacca il match. Anche se non gioca titolare fa la differenza, poi ovvio…più è chiamato a giocare e più è contento, ma oggi si sente titolare. Napoli? È un team che può fare di più, e così sarà. L’obiettivo è quello di arrivare in Champions League. Questo campionato è provante, tanti infortuni e poi il Covid. Gattuso deve ritrovare tanti giocatori importanti”.

Classe ’92, napoletano. Metto nero su bianco fatti e pensieri.