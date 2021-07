L’Inter molla Pinamonti e non si fida di Satriano: adesso vuole Petagna

Il Napoli non vuole assolutamente mollare Andrea Petagna. E’ notizia delle ultime ore, infatti, l’interessamento dell’Inter per il centravanti di scorta dei partenopei.

Ma procediamo con ordine: che dalle parti della Pinetina siano a caccia di un attaccante di scorta, nonostante Martin Satriano stia bruciando le tappe, è risaputo. Il giovane bomber uruguaiano è stato l’indiscusso protagonista di queste prime tre settimane di ritiro nerazzurro. Ha rubato letteralmente la scena, a suon di reti: ben nove, tra amichevoli e partitelle in famiglia. Ovviamente sono gol d’estate, dal valore relativo.

Eppure, hanno generato qualche dubbio in Simone Inzaghi, restio a privarsene con facilità. Potrebbe anche rimanere a completare l’organico. Ma resta comunque la necessità che i Campioni d’Italia arricchiscano le rotazioni con in prima linea con un attaccante capace di fornire maggiori garanzie.

Partendo dal presupposto che il futuro di Andrea Pinamonti sarà lontano dall’Inter, poichè l’Empoli spinge per averlo in prestito. Una volta partito il classe ’99, Marotta si muoverà con Giuntoli per cercare di addivenire ad un accordo.

Allo stato attuale, tuttavia, difficilmente percorribile. Soprattutto se i nerazzurri si ostineranno a proporre al Napoli il prestito, al massimo con diritto di riscatto. Una soluzione su cui gli azzurri non sono affatto d’accordo.

