L’intenzione di Spalletti: dominare invece che gingillarsi con il pallone

La prima uscita stagionale del Napoli ha potuto fornire ben poche indicazioni circa l’identità tattica che Spalletti vuole dare alla sua nuova creatura.

La prematura espulsione di Osimhen, infatti, ha privato gli azzurri dell’uomo deputato ad aggredire la profondità. Un’assenza che non ha permesso ai partenopei di avere quel vertice alto dell’attacco, funzionale alla squadra per risalire.

Una grave manchevolezza, dunque, per chi, volendo determinare attraverso il possesso, mira ad attirare in avanti gli avversari e poi andare negli spazi che si aprono alle loro spalle.

Già di per sé, il Venezia, piuttosto che contrastare il calcio pensato dal tecnico di Certaldo, s’era chiuso a protezione della propria trequarti, facendo densità in zona centrale.

Costretti ad attendere, giocando in dieci

Per questa ragione, il Napoli rimasto in dieci non è stato più in grado di trasformare il possesso in un vero e proprio dominio territoriale.

Niente pressione in avanti. Tantomeno, riaggressione negli istanti immediatamente successivi alla perdita del pallone.

Anzi, l’inferiorità numerica ha suggerito a Spalletti una moderata prudenza. Così, le poche volte che gli arancioneroverdi hanno tentato di sviluppare un gioco propositivo, gli azzurri si compattavano dietro, provando a controllare gli spazi e le linee di passaggio.

Sostanzialmente, la logica che ispirava l’allenatore toscano era quella di aspettare l’errore dei veneti, oppure la fine dell’azione.

Al di là delle innegabili difficoltà ad affrontare un avversario teoricamente di rango assai inferiore, nondimeno spesso avvantaggiato dalla scelta di non sbilanciarsi mai, rimanendo costantemente sotto la linea della palla, è appara comunque evidente l’intenzione del Napoli di vincere attraverso il possesso.

Invece di limitarsi a quello sterile e improduttivo giropalla in orizzontale, ammirato qualche volta di troppo lo scorso anno.

Sviluppare con i difensori… centrali e laterali

La novità nell’interpretare la fase di costruzione rispetto alla precedente gestione si manifesta nella precisa volontà di coinvolgere maggiormente i centrali difensivi.

Un po’ per indole tattica. Ma anche per necessità. Del resto, domenica sera Lobotka ha dato l’impressione di muoversi ai margini della prima giocata. Nient’affatto coinvolto dai compagni nel consolidamento del possesso iniziale.

A quel punto, Spalletti, con il buon senso appartente ai peconari – cioè, gli allenatori che hanno maturato un mucchio di esperienze variegate in panchina – ha chiesto alla squadra di esplorare soluzioni alternative.

Da manuale, in tal senso, l’azione che ha procurato il primo rigore: Koulibaly conduce fino all’altezza del centrocampo, e privo di un appoggio sicuro, cerca l’imbucata tra le linee.

L’idea di fondo è quella di attivare i compagni che hanno saturato gli spazi offensivi, ingaggiando la difesa del Venezia.

Il tempo che passa tra il velo di Insigne e l’apertura illuminante di Fabiàn Ruiz è ridotto talmente al minimo, che i lagunari non hanno la capacità di reagire, adattandosi sotto palla.

A quel punto, è facile aggirare il blocco eretto dal Paolo Zanetti, con Mario Rui.

Novità Spalletti, altro che fiction

Insomma, la decisione di alzare il terzino sul lato forte, ovvero quello dove staziona la palla, non può essere stata dettata solamente da una esigenza contingente.

Magari l’ampiezza sarà il prossimo “must” del Napoli di Spalletti; una nuova chiave di lettura, che potrebbe rendere ancora più interessante la stagione napoletana.

Domenica pomeriggio, la controprova: il Genoa a Marassi, reduce dalla scoppola rimediata all’esordio contro l’Inter non intende certamente fare da vittima sacrificale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati