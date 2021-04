Lino Banfi nei panni di Canà: “Mi candido come allenatore…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Goal, Lino Banfi, in veste di Oronzo Canà, si offre come prossimo allenatore del Napoli. Idee chiare, per una squadra al top, con le sue tattiche il successo sarebbe assicurato, secondo “l’allenatore nel pallone”: “Fatemi parlare con De Laurentiis, accetterei un contratto di sei anni per allenare il Napoli, come Oronzo Canà. I ragazzi li metto a posto con i cibi, li aggiusto con le cozze pelose. Usiamo la bi-zona, il 5-5-5 ed il nodo al pettine. Ci rimettiamo a posto subito...”.

Scherzi a parte, l’attore che interpretò Canà, protagonista del famoso film di successo degli anni ’80, “L’allenatore nel pallone”, esprime il suo affetto per ADL. Entrambi uomini di cinema, Lino Banfi manda un messaggio al patron del Napoli: “Voglio bene a De Laurentis, ho lavorato con lo zio. Fonseca lo vedo tristelleto, non come gli chef tristellati, ma inteso come triste e lento. Ho amato Mazzone quindi amo Gattuso. Oggi sono allegro. Ho fatto il vaccino e sono felice. Canà allenerebbe più il Bari che il Napoli, anche perché adesso c’è più bisogno in Puglia...”

Salvatore de Landro

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati