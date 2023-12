Lindstrom, chi l’ha visto? Da “ciliegina” ad oggetto misterioso

Jasper Lindstrom, centrocampista Danese di 23 anni, era stato definito all’ atto del suo ingaggio un vero e proprio botto di mercato compiuto dal Napoli. Complice però anche un infortunio, con Garcia prima e Mazzarri poi il centrocampista ha avuto poche chance per mettersi in mostra, tanto da far pensare che la ciliegina di mercato sta pian piano diventando un vero e proprio oggetto misterioso.

Le gerarchie del tecnico di San Vincenzo sono sembrate abbastanza chiare nelle scelte attuate tra titolari e cambi in corso d’opera: Elmas, dimenticato da Garcia, sembra essere ritornato il Jolly dello scorso anno. Infatti nelle 5 gare dall’avvento del nuovo allenatore, è subentrato soprattutto a Politano e Zielinski, con il danese accucciato in un angolo della panchina.

Nella gara di Champions contro il Braga, a risultato acquisito, in molti si aspettavano l’ingresso in campo del centrocampista, ma Mazzarri gli ha preferito un calciatore diverso, con la grande delusione di chi aspettava di vederlo all’opera, creando un interrogativo lecito dopo l’ennesima bocciatura: perché si tarda nell’impiegare il centrocampista danese?

Jasper Lindstrom, confusione sul ruolo o scelta tecnica?

Lindstrom era atterrato a Napoli con la certezza che per tutti risultava essere un gran colpo di mercato effettuato da parte di De Laurentiis, e se si va a rivedere anche ciò a cui aveva contribuito nei due anni all’Eintracht di Francoforte, dove nel 2021 al suo primo anno con i tedeschi conquista l’Europa League, tutto lasciava intendere che la cosa fosse reale.

Ma dal 29 Agosto, data del suo ingaggio da parte del Napoli, ad oggi, il minutaggio risulta essere davvero scarno, tranne nella gara contro il Lecce vinta dagli azzurri per 4 a 0, dove parte titolare, mostrando si una buona tecnica ma ancora avulso dal gioco della squadra.

Ma allora come definire la situazione di Lindstrom attualmente? Scelta tecnica oppure un equivoco tattico? Di Garcia si è detto ed è inutile tornarvi. Su Mazzarri, uomo di campo e tecnico meticoloso soprattutto sul piano tattico, vi è probabilmente una visione distorta delle caratteristiche del ragazzo, che in molti vedono come sostituto di Politano, ma che forse se impiegato al posto di Zielinski potrebbe davvero esaltarsi e mostrare quelle doti che gli appartengono e già evidenziate con i tedeschi dell’Eintracht.

Resta comunque che Jasper resta un vero e proprio oggetto misterioso, anche se la stagione è lunga e sicuramente le chance per il ragazzo non mancheranno, ma al momento l’interrogativo resta inevaso in attesa di sviluppi, e chissà che la gara di sabato contro il Cagliari non diventi la svolta in campionato per il Napoli, e per il momento, accantonato fantasista danese.

