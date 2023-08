Lindstrom atteso per le visite mediche.

Tra Napoli ed Eintracht Francoforte è tutto fatto, l’esterno danese andrà a sostituire il partente Lozano.

Il Messicano non ha giocato nemmeno ieri contro il Sassuolo, seppur le sue condizioni fisiche, lo avrebbero permesso. Segno evidente, di un giocatore con la valigia pronta, che potrebbe tornare al PSV.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, i due club hanno definito gli ultimi dettagli, Lindstrom è atteso martedì per le visite mediche.

Anche il quotidiano tedesco Bild, conferma la conclusione della trattativa, nelle casse del club tedesco, arriveranno circa 20 milioni di euro.

Il giocatore invece, firmerà un contratto da 1,8 milioni di euro l’anno, con scadenza nel 2028.

Per Luca Marchetti di sky, intervenuto a Radio Marte, l’operazione è in via di chiusura:

“Il Napoli è piuttosto sicuro di chiudere, anche se dopo il caso Veiga, bisogna essere cauti. Sarà l’ultimo acquisto per il club azzurro, il danese andrà a tamponare l’emergenza, nel caso partisse Lozano. Ci sono richieste in Olanda, o in MLS a partire da Gennaio. A questo punto la dirigenza, potrà trattare tranquillamente una cessione del Chucky, anche negli ultimi giorni di mercato. Il Napoli non ha certezze del rinnovo di Lozano, per cui ha voluto tutelarsi, lavorando su Lindstrom in proiezione futura”

Jesper Lindstrom è un classe 2000, nazionale danese, con tante prospettive di crescita. Proprio per questo il Napoli ha puntato su di lui, come da prassi azzurra, che vuole costruirsi i campioni in casa.

Se non ci saranno ulteriori colpi di scena, il giocatore martedì sarà in Italia, per visite e firma del contratto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati