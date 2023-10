Lindstrom: Amo Napoli!

Dopo la gara vinta contro San Marino dalla Danimarca, Jesper Lindstrom ha rilasciato una lunga intervista, per CalcioNapoli 24.

In primis ha parlato della partita vinta con la sua Nazionale, che non lo lascia pienamente soddisfatto:

“Una vittoria molto importante, ma dobbiamo giocare meglio. Non abbiamo giocato al nostro massimo livello, dobbiamo farlo nelle prossime gare. Ci prendiamo la vittoria e torniamo al club”

Un risultato che comunque fa morale, anche in vista della ripresa del campionato italiano:

“Certo è sempre una vittoria, nel calcio bisogna sempre cercare di vincere. Dobbiamo vincere tutte le partite e giocare meglio, anch’io devo giocare meglio, anche quando torno a Napoli. Non vedo l’ora di tornare e ritrovare i miei compagni”

Un impatto nella serie A, ancora difficoltoso per il giocatore danese, che ne è ben consapevole:

“Ci vuole del tempo quando cambi squadra, sono passato dal calcio tedesco a quello italiano. Ma sono pronto, non vedo l’ora di tornare e di allenarmi e prepararmi. Mi piace stare a Napoli, voglio mostrare ai tifosi la mia passione per il calcio”

Al fianco di Lindstrom un attacco di campioni affermati, per lui questo rappresenta uno stimolo in più:

“Amo giocare con loro: Kvara, Victor, Raspa. Abbiamo buoni calciatori, tanta qualità, anche fuori dal campo, sono davvero dei bravi ragazzi. È facile per me far parte di questa squadra, bello giocare in una squadra, di così tanta qualità”

Lo spogliatoio sembra, dunque, sempre unito e compatto, si va avanti con Garcia:

“Ora abbiamo bisogno di vittorie. A volte ci sono dei momenti no, ma abbiamo bisogno di giocare un buon calcio, per uscirne”

Il rapporto con Napoli, per Lindstrom è unico, si è subito ambientato nel capoluogo campano:

“Amo vivere a Napoli, anche la mia ragazza ama la città. Abbiamo preso casa, ora siamo più tranquilli. Serviva un po’ di tempo, perché la Germania è diversa dall’Italia, adesso ce la stiamo godendo. Mi sto divertendo a giocare per il Napoli, amo i tifosi. Loro vogliono il massimo dai calciatori, questo è bello. Mi piace molto la città, dal centro storico alla parte nuova. È molto bello stare a Napoli”

I tifosi partenopei, si augurano, che tale amore, si traduca con prestazioni all’altezza, di Lindstrom, in campo. Già dalla trasferta di Verona, vista anche l’assenza di Osimhen, per l’attaccante danese, potrebbe esserci più spazio.

