L’indifferenza di Daino verso il Napoli: “Se l’Inter vince il derby…”

Daniele Daino, ex difensore del Napoli ai tempi di Ulivieri, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione radiofonica di TMW, Maracana Show, mettendo in risalto la totale assenza del Napoli dalle pretendenti allo scudetto, anzi sottolineando che se l’Inter dovesse vincere il derby, il campionato non avrebbe piu’ nulla da dire. Ecco quanto dichiarato dall’ ex Calciatore: “Una sconfitta pesante per il Milan proprio in una giornata in cui doveva approfittare del pareggio dell’Atalanta. Il derby tra poche giornate sarà una partita fondamentale. Se l’Inter batte il Milan lo scudetto è una caso chiuso. L’errore arbitrale accade, ma al Milan mancano giocatori importanti. La Juve deve fare la corsa su sé stessa e manca ancora di continuità. Ora i risultati l’hanno rimessa in carreggiata ma resta una squadra incompleta”.

