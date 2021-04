L’importanza di chiamarsi Ciro Mertens

22 aprile 2021, Stadio Diego Armando Maradona (già San Paolo). Si fronteggiano Napoli e Lazio, entrambe in corsa per ottenere un biglietto per la prossima Uefa Champions League.

Siamo al 65 minuto della ripresa, Di Lorenzo batte un fallo laterale sulla trequarti d’attacco, Zielinski con un magistrale controllo di tacco si smarca sulla fascia destra. Il talento polacco alza la testa e calcia forte e teso in direzione Mertens, che come un silenzioso rapace gravitava fuori area. L’impatto è delizioso, il risultato ancor di più. Palla sotto l’incrocio dei pali con Pepe Reina che si arrende sconsolato. 4-0, ma soprattutto 102-esima marcatura in serie A (tante quante Vojak) per Ciro il grande che alza le braccia al cielo e si lascia andare ad una commozione contenuta. Riavvolgiamo il nastro.

Oracoli, scooter e… gol

Estate 2013. Sulla panchina del Napoli siede il madrileno (e poliglotta) Rafael Benitez che ha la grave colpa di voler sdoganare sotto l’ombra del Vesuvio mentalità vincente e spirito internazionale. Eretico! Porta in “dote” anche alcuni scartidel Real Madrid, un centrocampista che gioca in porta e una piccola ala sinistra, Dries Mertens (169 cm di fantasia e talento). I nuovi acquisti sono accolti con l’entusiasmo e l’euforia che si respirano ai funerali. In particolare Mertens viene bocciato in partenza (forse vedere troppe partite a qualcuno confonde le idee). In realtà, avevamo già ammirato il folletto belga, quando in Europa League con il PSV aveva fatto ammattire i difensori azzurri (doppia sconfitta, 3-0 in Olanda e 1-3 in casa!). Riccardo Bigon, invece, lo aveva accuratamente appuntato nel suo taccuino. Dries non sembra preoccuparsi troppo delle illuminanti previsioni degli esperti, lui già scorrazzava in scooter per le vie di Napoli accompagnato da Kat, l’incantevole fidanzata. Nelle prime due stagioni, grazie anche alla gestione della rosa di Benitez, si ritaglia il suo spazio e segna anche 23 gol (13 e 10). Ma ancora non viene preso sul serio. Forse i 9,5 milioni di euro pagati per il suo acquisto sono pochi (rispetto ad altri profili) e non conquistano le copertine, e i salotti buoni. Dopo solo due stagioni (una di fatto), le strade di Rafa e il Napoli si separano. Finalmente, ci siamo tolti un peso!

Lo sostituisce il maestro Maurizio Sarri, toscanaccio nato a Napoli che, da una vita intera, mastica calcio (quasi quanto fuma). Si cambia registro, allenamenti (con tanto di avveniristici droni), sistema di gioco e dialettica. Impegno e minutaggio di Dries crollano. In compenso, gli Azzurri sfiorano uno scudetto e Gonzalo Higuaín segna 36 gol in 35 partite (superando di una marcatura lo storico record di Gunnar Nordahl). In estate il presidente Aurelio De Laurentis vende all’amatissima Juventus proprio l’argentino (pagato in due comode rate da 45 milioni). Ma non è ancora arrivato il tempo per Dries (Sarri gli concede ben 265′ nelle prime sette giornate). Il centro dell’attacco viene affidato al neo acquisto, il polacco Arkadiusz Milik, che inizia bene la stagione, ma si rompe il crociato durante un incontro con la sua nazionale. La rigida gerarchia sarriana prevede che Manolo Gabbiadini preda il suo posto, ma l’attaccante bernamasco si fa espellere a Crotone. In panchina è rimasto soltanto Mertens (salvo non schierare Pepe Reina in attacco). Dries, fino a quel momento (colpevolmente) inquadrato solo come un utile subentrante, ci mette qualche giornata a trovare confidenza con il ruolo. Poi inizia a fare qualcosa d’imprevisto: gol, montagne di gol. A fine stagione saranno 34, molti dei quali belli come gli acquarelli di Ducros.

Era una notte buia e tempestosa

Charles Monroe Schulz, il compianto fumettista statunitense, con i suoi Peanuts (letteralmente noccioline) ci ha regalato pagine di assoluta poesia. Probabilmente il suo personaggio più celebre (e anche “finito” nello Spazio) è Snoopy, il bracchetto di Charlie Brown, che dorme sul tetto della sua iconica cuccia rossa.

Come è noto, attraverso la sua fervida fantasia, Snoopy vive numerose avventure, vestendo di volta in volta i panni di personaggi diversi: dal famoso romanziere, all’asso della prima guerra mondiale che a bordo del suo Sopwith Camel (sempre la sua cuccia!) combatte in volo il terribile Barone Rosso. In totale, pare che siano stati individuati ben 144 personaggi “incarnati” da Snoopy. Fortunatamente, in questi otto anni Dries ha vestito soltanto la maglia Azzurra (a dire il vero non sempre azzurra, ma questa è un’altra storia). Parallelamente, lo abbiamo visto abile pizzaiolo infornare pizze con non troppa mozzarella, scoppiettante barman preparare delle ottime granite, re dei travestimenti (era più Insigne lui di quello originale), cantante neomelodico, raffinato coreografo (le esultanze ai suoi gol sono capolavori di fantasia e allegria), capitano di vascello, provetto ballerino, campione di bowling (in tenuta pigiamosa) e cavalier cortese (in particolare con bambine e bambini).

Mi sarà sfuggito qualche passaggio, ma non il suo impegno nel sociale che per anni è riuscito a tenere lontano dalla luce dei riflettori. Dal suo amore per gli animali, ha sposato la causa di un canile a Ponticelli (e adottato Juliette), alle pizze portate di notte ai senza tetto, non ultimo le visite nelle corsie d’ospedale per dare sollievo ai bambini; dove ho “sposato” la giovane Aurora. Il tutto in barba al luogo comune (uno dei tanti) che dipinge Napoli come una realtà impossibile (e invivibile) per i calciatori e le loro compagne.

With or Without You

Oggi Dries Mertens è uno dei tre superstiti dell’allegra cucciolata di Rafa Benitez. Tra una pizza e l’altra ha superato le 350 presenze con la maglia Azzurra (sesto nella classifica all time) e si è tolto lo sfizio di diventare il marcatore assoluto della storia del Napoli in tutte le competizioni. Con 135 reti (il conteggio continua) ha superato un certo Diego Armando Maradona (115), e l’ex compagno Marek Hamšík (121). Ha iniziato la sua ottava stagione all’ombra del Vesuvio accettando un ruolo diverso, fuori e dentro al campo, al servizio del neo super acquisto, l’esuberante Victor Osimhen. Ovviamente non sono mancante le critiche, fin dall’inizio della stagione: è vecchio,tocca pochi palloni e, non ultima, è andato in Belgio a curarsi.Come se nel calcio non contassero la qualità dei palloni toccati,i movimenti senza palla, la concentrazione e un calciatore non avesse diritto ad una vita privata. Perché nel corso di questi anni Katrin e Dries si sono sposati nella loro città natale, Lovanio. Ma a Napoli, si sa, c’è una certa inclinazione al sadomasochismo calcistico, del tutto logico, quindi, criticare una convalescenza autorizzata, dimenticato magari che Kat ha intrapreso una carriera televisiva all’estero. Da altre parti sorvolano quando, durante una pandemia mondiale, i loro calciatori violano allegramente ordinanze e decreti per andare a festeggiare un compleanno in montagna. Paese (e squadra) che vai…

Eppure, anche quest’anno con Mertens in campo il Napoli tanto male non ha fatto: 50 punti (2,2 di media), 57 gol realizzati (2,59), 34% di realizzazione offensiva, 23 gol subiti (1,04) e 26% .

Solo l’Inter ha fatto meglio con 54 punti.

Senza è andato leggermente peggio: 13 punti in 10 partite, con 14 gol realizzati (19%) e 14 subiti (39%). Insomma, sarà pure vecchio, come dice qualcuno, ma in campo ha ancora il suo peso e carisma.

Essere o avere

Torniamo all’inizio. Ciruzzo, come lo chiamiamo a Napoli, ha appena segnato un gol splendido (e realizzato l’ennesimo record). Alza le braccia al cielo e si commuove, non per il traguardo raggiunto ma per la perdita della nonna paterna. La scena è toccante, anche per la compostezza mantenuta dal campione, e ricca di simbolismi (a partire dalla data del 22 aprile). Sembra scritta da uno sceneggiatore incline alle storie romantiche. Nella settimana che ha visto l’annuncio e il fallimento (forse) della Super Lega (sempre che sia mai esistita), quelle lacrime trattenute riportano il calcio ad una dimensione più umana e sentimentale. Anche solo per un fugace attimo ci riconciliamo con lo sport e le emozioni, poi il Calcio sarà nuovamente sommerso dagli interessi economici (e qualcuno dai debiti). Recentemente, Dries Mertens (che condivide le iniziali con Diego Maradona) ha dichiarato che dopo il suo ritiro vorrebbe viaggiare molto, e riuscire a comprare la casa di Napoli. Gli auguro di realizzare – da vivo – viaggi meravigliosi come quelli di Snoopy, e magari di mantenere la casa di Posillipo.

Senza gol, però, temo che Kat non sarà così magnanima (gli farà buttare la spazzatura anche a Napoli).

P.S. Prima di partire in giro per il mondo, c’è da battere l’ultimo record. Mancano 5 gol per superare pure Attila Sallustro.

