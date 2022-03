l’Importanza della difesa la firma Kalidou Koulibaly.

Se Osimhen e’ il terminale offensivo del Napoli, di Kalidou Koulibaly, soprannominato “il comandante” non si puo’ davvero farne e a meno, ed i numeri che andremo a presentare lo dimostrano chiaramente.

L’importanza di avere una difesa forte nel nostro campionato, nella maggior parte dei casi, ne ha determinato la vittoria finale . Ed al momento, il Napoli, ne risulta essere la meno battuta, con sole 19 reti subite.

Alcune statistiche addirittura parlano di difficile sconfitta per gli azzurri quando Koulibaly e presente nella linea difensiva che protegge la porta del Napoli. Non fosse altro che il peggior momento della stagione degli azzurri sia coincisa con l’assenza del Senegalese impegnato in Coppa d’ Africa.

Ma dal suo rientro, le cose sono cambiate, e la squadra di Spalletti a ripreso il ritmo e viaggiare a ritmo solstenuto. Per usare un eufenismo, il K2 e invalicabile!

Giocate 17 gare con lui in campo e si e subito una sola sconfitta, mentre in sua assenza in 10 gare, sono arrivate ben 3 sconfitte.

Diciamo che per vincere uno scudetto, va curato anche questo particolare, ed avere un difensore come Koulibaly, forte ed ormai leader del reparto, e garanzia di grande solidita’ difensiva. E chissa’se oltre che parlare di Osimhen, stasera ringrazieremo anche il “comandante” Koulibaly

