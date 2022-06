Lezione di civilta’, Chiudiamola qui, a Farlo e il “Comandante” Kalidou Koulibaly!

“Napoli città antirazzista” scrive cosi sul suo profilo istagram, Kalidou Koulibaly, che dall’ alto della sua esperienza, ed il suo vissuto quasi decennale (8 anni per essere precisi), ha potuto tastare l’ignoranza di uno scribacchino, che ha anche macchiato un quotidiano milanese importante, guadagnando cosi il premio “di giullare alla corte dei Berlusconi”

Ma la cosa che salta all’occhio, e segnalare l’attenta visione di vita del difensore azzurro, un franco-senegalese con il sangue partenopeo, parte integrante di un popolo che lo rispetta certamente come professionista, ma ne riconosce doti umane che solo chi non ha i piedi al posto del cervello, ne puo’ capire la bonta’ e l’intelligenza dell’ uomo.

Ricordo ancora , ascolta “scribacchino”, quando “razzisti partenopei“, non e’ offensivo altrimenti avrei detto Leghisti, decisero, nella gara contro il Carpi, allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ (allora ancora ‘San Paolo‘) di presentarsi sugli spalti con migliaia di maschere raffiguranti proprio il volto di Koulibaly.

Napoli chiama, Milano non risponde, come diceva Luigi Necco a 90 Minuto, i tifosi partenopei sotto la maschera nascondono l’amore per Kalidou, ed il suo intervento in scivolata, che ha tolto il pallone all’ avversario, e l’apoteosi dello scudetto dell’ onore, quello che purtroppo ha perso in malo modo Il Giornale, in una sceneggiata, di cattivo gusto, da parte di un suo dipendente, che pur di essere personaggio, ha esaltato il suo ego a tal punto da infangare al massimo la credibilita‘ del quotidiano, oltrec he che le capacita’psico-attitudinaloi dello stesso scribacchino

Ma grazie a Koulibaly si chiude questa brutta parentesi Razzista, con la regia di un frustrato senza anima ma con la certezza che chi vuol lezioni di antirazzismo, basta chiamare lo 081… vi rispondera’ Napoli, ora pero’ chiudiamola qui, la non curanza e la miglior medicina per disprezzare chi vuol denigrare un popolo che conosce il saper campare!

RESTA SEMPRE AGGREIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL

Instagram PSN: https ://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati