L’ex Napoli delle “frecciate” inutili! Povero Gabbiano…

Lorenzo Insigne dal Canada sta seguendo le sorti del Napoli, il giocatore del Toronto, però, non sembra gradire il grande clamore nei confronti di Kvaratskhelia e i paragoni che vengono fatti tra loro due. Il talento di Frattamaggiore non deve aver preso bene lo stupendo gol del georgiano col Monza. Per questo ieri ha postato sui social il video del gol “a giro” alla Lazio di qualche anno e ripostato quello con la nazionale italiana agli Europei contro il Belgio dello scorso anno.

Ma non è finita qui, il georgiano aveva anche postato una foto del Maradona scrivendo “Home” e lui ha replicato con un’immagine simile dello stadio del Toronto con la stessa scritta. Un’altra risposta a distanza che Insigne avrebbe potuto tranquillamente evitare.

Insigne da ex capitano dovrebbe evitare queste provocazioni, lui ha scelto di trasferirsi al Toronto accettando un lauto contratto. Kvaratskhelia è un ragazzo dalle belle speranze che ha accettato un contratto di 1,2 milioni all’anno.

