L’ex Gianello: “Ospina ottimo anche per la Champions, a Sirigu preferirei un giovane

Matteo Gianello, ex portiere azzurro, ha parlato alla radio ufficiale del Calcio Napoli, e sul futuro diOspina e Meret oltre che al probabile +arrivo di Sirigu dice:

“Ospina ha dimostrato di essere un portiere abilissimo, secondo me deve fare la Champions col Napoli sennò va a farla da un’altra parte. A quel punto Meret potrebbe restare. La coperta è corta, difficilmente potrebbero restare entrambi. Il Napoli deve sopperire a questo dualismo con un portiere di qualità che può fare il titolare sia in campionato che Champions”.

Su Sirigu

“Sirigu non si discute, lo dimostra la sua carriera. Negli ultimi anni però ha lottato per salvarsi, non per colpa sua, ma ha giocato per traguardi non blasonati. Quest’anno è anche retrocesso. Fossi nel Napoli, considerando che dovrà fare un campionato di vertice, io sceglierei un altro tipo di portiere. Magari uno abituato per alti traguardi e soprattutto più giovane e di prospettiva. Anche Ospina tanto giovane non è, ma è sempre rimasto in top club facendo il titolare a differenza di Sirigu. Niente contro di lui, anzi avrei voluto fare la sua carriera, ma opterei per un calciatore più giovane e che può dare ancora tanto a lungo”.

