L’ex Corte d’Appello Sandulli su Osimhen: “Decisiva la verbalizzazione dell’arbitro”

A Radio Marte, nel corso dell’appuntamento quotidiano con la trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Piero Sandulli, ex Giudice della Corte Sportiva d’Appello Figc.

Il caso del giorno, neanche a dirlo, il ricorso che il Napoli discuterà oggi avverso la squalifica di Osimhen. “Dipende tutto dalla verbalizzazione dell’arbitro. Se il gesto è apparso violento o scoordinato, chiaramente questo passa attraverso la sensazione dell’arbitro, che trae da ciò che vede le sue sensazioni…“.

Sandulli illustra quali potrebbero essere le decisioni dei giudici. “Innanzitutto c’è una sentenza di primo grado del Giudice Sportivo e rispetto a quella ci saranno memorie presentate dalla difesa del Napoli. Se ci sono dubbi sulla verbalizzazione la Corte, come poteva già fare in primo grado il Giudice Sportivo, può chiedere all’arbitro una valutazione ulteriore, chiamandolo telefonicamente durante il processo….”.

L’ex giudice si sofferma proprio sulla possibilità che venga chiesto al direttore di gara un supplemento di indagine, interpellandolo telefonicamente. “L’arbitro ha una verbalizzazione che fa piena prova, per usare un termine tecnico. Tale verbalizzazione però può essere oggetto di verifica. Non ho letto le carte e non conosco il caso concreto. Dal punto di vista giuridico il potere della Corte è quello di chiedere all’arbitro un’ulteriore integrazione, il rappresentante dell’AIA può telefonare all’arbitro per chiedere chiarimenti…“.

In tanti si sono chiesti se possa esserci qualche attinenza tra l’espulsione di Osimhen ed il caso Immobile-Vidal. “Ogni caso fa storia a sé, l’impressione che l’arbitro trae determina poi la verbalizzazione. Inutile pensare ai casi analoghi, questa è giurisprudenza del caso singolo, un’applicazione del concetto di equità. Chiaramente in questo giudizio non entra in merito la prova televisiva...”.

finale dedicato al concetto di Giustizia Sportiva in quanto tale, differente da quella ordinaria. “Come tutte le giustizie umane è imperfettibile, si tratta di avere giusto coefficiente di collaborazioni tra giudici e legislatore per migliorare. Rispetto ad altre giustizie arriva in tempi brevi e utili e non è un vantaggio da poco“.

