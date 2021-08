L’ex arbitro Borriello sulla espulsione di Osimhen: “Determinante il referto di Aureliano…”

Nel corso dell’appuntamento quotidiano con Punto Nuovo Sport Show, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, è intervenuto l’ex arbitro Gennaro Borriello, che ha affrontato le eventuali conseguenze disciplinari in cui potrebbe incorrere Osimhen, dopo l’espulsione rimediata contro il Venezia.

“Osimhen non dovrebbe ricevere tre giornate, non si è reso conto. Rosso diretto è una giornata da regolamento. Non si può configurare condotta violenta secondo me, ma tutto dipenderà dal referto di Aureliano. Quella di Osimhen è stata una manata, Aureliano è avvocato, sa bene come stendere il referto. Il rosso diretto c’è, è nel campo visivo di Aureliano...”.

Originario di Torre del Greco, ma in organico alla sezione Aia di Mantova, ha diretto in Serie A per un decennio, tra il 1993 e il 2002, Borriello è sempre stato considerato un fischietto severo e inflessibile. Emblematico, in tal senso, il cartellino rosso esibito a Francesco Totti nel 2000, accusato di aver spinto un avversario con la spalla. Dinamica equiparabile alla manata rifilata da Osimhen ieri sera.

“Ebbi un caso simile con Totti a Perugia, scrissi nel referto che andò via correttamente, era al 19′ del primo tempo. Sulla scorta del mio referto, il giudice sportivo diede una giornata. Ci sono i presupposti per una sola giornata…“.

L’esperienza di Borriello è enciclopedica. Del resto, ha arbitrato la finale di Supercoppa Italiana tra Milan e Parma nel ’99, nonchè l’andata dell’atto finale della Coppa Italia, tra Parma e Fiorentina, nel 2001. Pertanto, il suo giudizio rimane asettico e scevro da pregiudizi, nell’analizzare alcune decisioni prese da Aureliano.

“Ammonizione a Ceccaroni e non a Caldara? Nel primo caso non è palla diretta in rete e fa bene a non ammonire. Nel secondo caso, era da ammonire solo se ha valutato che era un passaggio diretto, anche perché non era un tiro. Anche su Ceccaroni non era ammonizione, come su Caldara!“.

