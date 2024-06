L’Europa sui top del Napoli

Il recinto si è rotto, lo steccato è caduto ed i buoi, quelli giovani e forti, sono scappati.

I nomi?

Giovanni, Victor, Kvicha e Stanislav.

I cognomi non servono.

De Laurentiis ha colpa di non aver percepito la fine del ciclo post scudetto, altrettanto grave sarebbe pensare che il solo Conte, basti a ripartire dove ci era fermati.

Nuovo ciclo oppure sarà una salita irta.

Alcuni calciatori, lo si voglia o no, sono arrivati a destinazione.

Osimhen da tempo, Kvaratskhelia da non molto, Di Lorenzo da queste settimane ed ora Lobotka.

Il mercato ha lanciato una decisa opa sui pezzi pregiati del Napoli.

Inevitabilmente.

L’Europa top ha chiesto i pezzi essenziali della squadra ex campione d’Italia.

Napoli ha una sua misura. Sebbene la città sia meravigliosa e l’azienda De Laurentiis sia solida, il fascino di Barcellona, Londra, Parigi e la Champions, attualmente, non si batte.

Parliamo di palcoscenici e ribalte ancora lontane dalle possibilità italiane e napoletani in special modo.

Ci si può lavorare, si può investire, creare sinergie e progettare ma attualmente se chiama Barcellona, Torino bianconera, Chelsea o Psg, non c’è contratto che tenga. De Laurentiis conosce perfettamente il modus del mercato internazionale calcistico.

Clausole e scadenze, sono confini ma molto spesso si possono agevolmente superare.

In fondo a quale squadra serve un calciatore scontento e costretto?

Lo stesso Conte, con intelligenza, non se ne farebbe molto.

Se non si decide di “rifondare” e ripartire, i buoi rimarranno a spasso, distruggendo quel che resta del campo.

Pedagogista dello Sport