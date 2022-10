L’eroe è Frank Zambo Anguissa: un glow up stratosferico

Una partita spettacolare quella di ieri allo stadio Diego Armando Maradona. Un match che ha regalato emozioni al popolo napoletano unito unanimemente, dalle curve ai distinti passando per le tribune, per sostenere l’impresa color azzurro.

Una partita che ha visto un grande protagonista Frank Anguissà.

Il camerunense infatti è riuscito a chiudere la partita a 11 minuti dal fischio d’inizio.

Un grande guizzo quello del numero 29 del Napoli, che se nello scorso campionato aveva difficoltà ad emergere e ad amalgamarsi nel gruppo, in questa stagione è diventato una delle figure fondamentali per la rosa di Luciano Spalletti.

Questo suo glow up è ormai noto a tutti, tanto che gli ha permesso di guadagnare il titolo di decimo migliore marcatore del Napoli in Serie A.

In merito ha scritto anche la Gazzetta dello Sport sostenendo che, sebbene fare goal non sia il suo mestiere, la sua fisicità è diventato uno dei fattori fondamentali in questo campionato.

Leggiamo insieme le parole del quotidiano:

“L’eroe di giornata è Frank Zambo Anguissa, autore della doppietta che ha mandato in archivio la sfida dopo una dozzina di minuti. Il camerunese non segnava in campionato dal 19 luglio 2020, fare gol non è il suo mestiere, ma la fisicità è un fattore importante e ieri ha saputo sfruttarla anche nell’area avversaria. Anguissa è il decimo marcatore del Napoli in Serie A: l’abbondanza di soluzioni è una delle armi di Spalletti nella lotta per lo scudetto”.

