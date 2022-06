Leonardo Semplici: “Secondo me Nandez e piu’mezzala, puo’ far bene a Napoli”

Leonardo Semplici, ex allenatore di Cagliari e Spal, e intervenuto ai microfoni di Radio Marte alla trasmissione Marte Sport live, e parlando di Nandez ha detto:

“Secondo me non ha le caratteristiche di un centrocampista centrale, Ha giocato anche a 2 lì eh, in nazionale ha giocato esterno alto ed esterno basso. Secondo me è un giocatore importante, sicuramente le sue caratteristiche sono importanti, per affermarsi in squadre come il Napoli. Io lo vedo più come mezzala”

