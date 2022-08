Leonardo Semplici: “Acquisito l’entusiasmo”

Leonardo Semplici, allenatore, , ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale del calcio Napoli, e sul mercato del Napoli, dichiara quanto segue:

“ Ma credo di sì, perché semmai è vero che come dicevo anch’io. Io prima hanno lavorato veramente bene e hanno sostituito i calciatori.i sono partiti che sono stati i giocatori che hanno fatto la storia del Napoli negli ultimi anni, con dei giovani di grande prospettiva. Quindi si dovranno calare in quella che è la realtà di squadra in primis e poi in quella di Napoli, credo che Napoli in questo momento abbia acquisito quell’entusiasmo. Che una piazza come Napoli merita. È chiaro che da parte dell’allenatore giustamente ci dovrà essere il lavoro è importante per inserirli tutti ad hoc e che possano contribuire sicuramente al campionato e non solo al percorso che dovrà fare il Napoli. Ed è giusto magari rimanere a piedi per terra. Io credo che siano partiti con il piede giusto, i ragazzi sono inseriti, perlomeno quelli arrivati all’inizio. Ritiro in maniera importante però anche vero. Insomma, anche che la stagione è lunga, quindi bisogna continuare a lavorare con serietà o se l’età, come hanno fatto anche l’anno passato, senza fare voli pindarici. Ma è chiaro che le aspettative del Napoli e sono sono di primo livello.”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati