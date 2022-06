Leo Ostigard-Napoli: ci siamo! Arriva il sostituto di Tuanzebe.

Leo Ostigard vuole il Napoli malgrado lo stesso giocatore abbia da tempo un accordo sulla parola con il Genoa per proseguire quell’avventura cominciata lo scorso gennaio.

Il 22enne di Åndalsnes a fine mese sarà svincolato dal Brighton, club che ne detiene il cartellino. Il Napoli pur di anticipare la corsa del Grifone sarebbe disposto a pagare un indennizzo agli inglesi che dal 1 luglio lo perderebbero a zero.

L’affare tra il Napoli e Ostigard è pronto ad andare in porto già nei prossimi giorni. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, nelle casse del Brighton, proprietario del cartellino del giocatore, andrà una cifra vicina ai 4 milioni di euro. Una cifra bassa per via di un contratto in scadenza fra poco più di un anno, il 30 giugno 2023. Accordo raggiunto, di fatto, anche con il calciatore, che andrà a percepire sugli 800mila euro a stagione per 4-5 anni. Un vero affare per il Napoli, che rafforzerà la difesa con un colpo a prezzi davvero contenuti.

