Leo Messi ed i fantasmi della Mente

Entri in campo, è il tuo esordio a Qatar 2022 ed è la tua ultima occasione per essere consacrato alla storia del calcio. Una intera nazione conta su te e sugli spalti, 100 sono le bandiere con il volto del più grande di ogni tempo. Diego Armando Maradona. Per la vita hai provato ad avvicinarlo.

L’ avversario è decisamente più scarso di te, la partita si mette in discesa e tu inizi a pensare che la pratica è chiusa dopo pochi minuti. Tu sei un gigante e difronte hai un piccolo competitor.

Davide contro Golia sulla carta.

Giochi sul velluto, ti accorgi mentre passano i minuti di poter segnare quando vuoi ma il raddoppio non arriva.

Già il raddoppio perché il gol del vantaggio lo hai fatto su rigore. Proprio tu. Il più grande calciatore.

Ti chiami Leo Messi.

Tutto fila liscio. Voli su olio. Poi accade quello che non ti aspetti.

15 tiri contro 3, possesso palla 70% contro il 30.

Viene fuori una battaglia mentale. Uomini e non più solo calciatori.

Gli Arabi ti ribaltano in 15 minuti e tu sei troppo fragile mentalmente per rimetterti in partita.

Arrivano i fantasmi.

Le ansie, le angosce, i mille dubbi sulla tua capacità di vincere con la casacca albiceleste.

Arrivano i fantasmi, il pallone si fa di pietra. Pesa quintali e la tua corsa diventa macchinosa. La testa comanda e si fa pesante.

Diventi piccolo. Una pulce ma una diversa ora.

Lo abbiamo detto più volte, le gambe son bravi tutti ad allenarle. In caso di un talento tanto grande, ogni pallone è telecomandato ma la testa? La mente?

Questo è un discorso difficile e differente.

La mente prima si educa e poi si allena.

Il peso di una farfalla sulla balaustra può inclinare una torre.

Riflettiamo per imparare.

