Ziliani: “L’ennesima impennata dei prezzi praticata da Dazn. Siamo alla frutta”

Paolo Ziliani, giornalista del Fatto Quotidiano, parla di Dazn, e del vertiginoso aumento dei prezzi per gli abbonamenti del calcio in tv attraverso i suoi canali social:

“Lo scrivo perché lo penso (e l’ho sempre pensato): se è vero che la Lega Serie A considera la pirateria televisiva il suo principale nemico da battere, lo scriteriato aumento dei prezzi praticato negli ultimi anni prima da Sky e poi da DAZN ha avuto e ha ancora come conseguenza non solo la fuga dei clienti presenti in portafoglio, ma anche la spinta, per non dire l’invito ad abbonarsi al “pezzotto” al modico costo di 10 euro per seguire le partite in modalità illegale fatto a un’ampia fascia di persone non necessariamente indigenti. Come si dice: occhio per occhio, dente per dente. Tu cerchi di imbrogliarmi vendendomi una crosta a prezzi lunari; io ti ripago rubandotene la visione. Sbagliato, certo: ma è quel che succede”.

“Morale della favola: dopo l’ennesima impennata dei prezzi, in un frangente economico drammatico come quello che l’Italia sta vivendo, molti abbonati DAZN del primo anno hanno pensato bene di andarsene e il trend si sta confermando anche oggi, nel terzo anno del triennio, come i dati Auditel di cui ho riferito nei precedenti articoli sono lì a dimostrare. Ben gli sta, verrebbe da dire di fronte a tanto disprezzo e tanta stupidità. Se non fosse che i soldi delle tv sono da sempre la bombola d’ossigeno dei club italiani, che oggi si ritrovano invece sull’orlo dell’asfissìa. Per dirla con il famoso slogan dello spot Martini, “No abbonati, no party”. Solo che qui non siamo all’aperitivo: siamo alla frutta”. Ha concluso Ziliani.

