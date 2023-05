Lele Adani difende Napoli dai luoghi comuni…

Napoli sta festeggiando da tempo la conquista del terzo scudetto della sua storia. In troppi, dall’esterno, parlano di “eccessi” tirando in ballo gli ormai stantii luoghi comuni sulla città. Ma c’è chi, per fortuna, nel corso del tempo, ha imparato a conoscere bene sia Napoli che i suoi cittadini: Lele Adani. L’ex calciatore è intervenuto ai microfoni della Bobo Tv:

“Il tempo non scalfirà mai l’anno del Napoli, ha scandito il tempo, hai voglia dopo a far finta che è stato un po’ così per dimenticarlo”.

“La bellezza rimane per sempre, è un regalo ricevuto da tutti noi appassionati. E che passione. Questo è l’anno del Napoli, se i festeggiamenti durano pure 4-5 mesi in più ben venga”, ha aggiunto Daniele Adani.

L’ex calciatore è poi tornato anche sull’1-1 degli azzurri contro la Salernitana nel match che si è giocato allo stadio Diego Armando Maradona: “Il Napoli ha fatto tutto quello che doveva, il migliore in campo è stato Ochoa, il portiere dei granata”.

