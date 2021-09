Leicester-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

L’avvicinamento del Napoli all’esordio in Europa League è stato caratterizzato da un mucchio di problemi burocratici, risolti soltanto poco prima che la comitiva azzurra partisse ieri alla volta di Leicester.

Per l’occasione, infatti, il Governo britannico ha modificato le disposizioni in materia di Covid, che proibiva di entrare in Inghilterra a chi proviene da un Paese inserito nella lista rossa. Le pressioni della Uefa sono state determinanti per convincere a modificare la legge in vigore riguardante la quarantena obbligatoria per i giocatori che partecipano alle Coppe Europee, che si proprio svolgono in Inghilterra.

A confortare la squadra partenopea, anche l’appoggio “vocale” dei suoi tifosi. La Uefa, infatti, ha deciso di consentire l’apertura del settore ospiti per le gare all’estero dell’Europa League.

Qui Leicester

Brendan Rodgers ha le idee abbastanza chiare circa la formazione da opporre al Napoli. Il sistema di gioco che l’allenatore del Leicester intende attuare è il tradizionale 4-2-3-1.

Con Schmeichel in porta e la difesa a quattro, caratterizzata dai centrali Soyuncu e Vestergaard, accanto ai quali si muoveranno i due terzini: Castagne a destra e Bertrand a sinistra.

I cardini del centrocampo saranno Ndidi e Tielemans, con Vardy vertice alto di un attacco supportato da Albrighton, Maddison e Barnes.

Qui Napoli

Nonostante Luciano Spalletti sia intenzionato a schierare la formazione migliore, una sorta di turnazione sarà comunque possibile. Per distribuire in maniera più o meno omogenea il minutaggio all’interno della rosa, nonchè per concedere un turno di riposo, fisico o mentale, a chi non s’è fermato mai.

Il primo candidato a scendere in campo tra i titolari potrebbe essere Amir Rrahmani, con conseguente scivolamento in panchina di Kōstas Manōlas. Per il kosovaro sarebbe l’esordio assoluto in questa stagione: zero minuti per lui finora.

L’altra novità del reparto arretrato dovrebbe essere l’inserimento di Juan Jesus in qualità di terzino sinistro, in luogo di Mario Rui, anch’egli costretto a chiedere il cambio sabato per un affaticamento muscolare. E quindi escluso dalla lista dei convocati.

Facce nuove pure a centrocampo ed in attacco. Ci sarà il rientro di Piotr Zielinski dal primo minuto al posto di Elmas.

Mentre Lozano torna a vedere il campo dal primo minuto, ma dirottato a sinistra, perdurando l’indisponibilità di Lorenzo Insigne, ancora alle prese con i postumi della contusione al ginocchio rimediata con la Juve. Il folletto di Frattamaggiore è partito comunque con la squadra, ma appare destinato ad accomodarsi inizialmente tra le riserve.

A proposito di infortunati e lungodegenti. Questa la situazione dell’infermeria partenopea: Demme sta svolgendo ancora lavoro individuale. Al contrario di Lobotka, che potrebbe tornare a disposizione contro l’Udinese. Mertens e Ghoulam, invece, da qualche giorno si sono uniti al gruppo ma non sono ancora chiari i tempi del loro rientro in campo.

Le probabili formazioni

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Soyuncu, Vestergaard, Bertrand; Tielemans, Ndidi; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy. Allenatore: Rodgers.

NAPOLI (4-3-3-): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Fabiàn Ruiz, Anguissa, Zielinski; Politano, Osimhen, Lozano. Allenatore: Spalletti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati