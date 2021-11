Legia Varsavia-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Missione tre punti per il Napoli a Varsavia. Gli azzurri, ancora imbattuti in Serie A ed al comando della classifica con 31 punti – gli stessi del Milan -, dopo la vittoria nel derby con la Salernitana, affrontano il Legia per la quarta giornata del Girone C.

Finora l’unico k.o. stagionale per la squadra partenopea è arrivato proprio in Europa League, contro lo Spartak Mosca.

La rotonda vittoria per 3-0 di due settimane fa ha raddrizzato la situazione, ma il Napoli resta comunque in una posizione critica. Se vorrà fare strada anche in Europa diventa fondamentale fare il colpaccio in Polonia.

Dal canto loro, i polacchi in europa hanno mostrato tutt’altra faccia rispetto al campionato polacco. Del resto, guidano il girone con sei punti. Mentre continua il momento negativo in patria. Attualmente terzultimi, invischiati in piena zona retrocessione, con nove punti in undici gare. Solo un successo nelle ultime sei gare, e ben cinque sconfitte.

Qui Legia Varsavia

L’allenatore di casa Golebiewski dovrebbe schierare la sua squadra secondo un conservativo modulo 3-5-1-1.

I possibili titolari dovrebbero essere quindi, il portiere Miszta; davanti a lui i tre difensori Kedrzejcyk, Wieteska e Nawrocki; a centrocampo folta linea a cinque con Johansson, Slisz, Kharatin, André Martins e Mladenovic. In attacco il trequartista Josué a sostegno della prima punta Emreli.

Qui Napoli

Luciano Spalletti è alle prese con svariate assenze. Non sono disponibili, infatti, gli acciaccati Manolas, Insigne (sta completando la tabella di recupero in seguito all’affaticamento accusato alla vigilia del derby, che ne ha sconsigliato l’utilizzo) e Fabiàn Ruiz (leggero affaticamento all’adduttore sinistro). Assenti anche Osimhen e Malcuit, che hanno svolto lavoro personalizzato in palestra, mentre il resto del gruppo faceva la rifinitura. A confortare parzialmente il tecnico dei partenopei, il rientro di Ounas.

A rigor di logica, dunque, l’allenatore toscano dovrebbe rigorosamente evitare di ricorrere al turnover. Del resto, non ci sono poi così tante risorse per cambiare il Napoli, specialmente in difesa.

Al netto di degenti e infortunati, restano a disposizione i soliti noti. Da destra verso sinistra: Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly.

Scelte obbligate, quindi, per l’uomo di Certaldo. Con Juan Jesus, come all’andata titolare al posto dello squalificato Mario Rui ed il giovane Zanoli che scalpita alle spalle dei “senatori”. In porta ci sarà Meret.

A centrocampo torna titolare Demme, con Anguissa e Zielinski mezz’ali.

Anche in avanti meno opzioni rispetto al solito senza il centravanti nigeriano ed il Capitano. Petagna in qualità di centravanti si lascia preferire a Mertens. Sugli esterni Politano giocherà sicuro, a sinistra ballottaggio Elmas–Lozano, con il macedone favorito.

Le probabili formazioni

Legia Varsavia (3-5-1-1): Miszta; Kedrzejcyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Slisz, Kharatin, André Martins, Mladenovic; Josué; Emreli. Allenatore: Golebiewski.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Demme, Zielinski; Politano, Petagna, Elmas. Allenatore: Spalletti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati