Lega Calcio, il nuovo presidente è Lorenzo Casini

In Lega Calcio tirano finalmente un bel sospiro di sollievo. Infatti dallo scorso 1 febbraio, dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino, la Serie A non aveva più il suo presidente. Oggi, alla quarta Assemblea, dopo che per ben tre precedenti riunioni i plenipotenziari del massimo campionato non erano riusciti a trovare alcun tipo di accordo, c’è stata la fumata bianca.

Lorenzo Casini è stato eletto quindi con undici voti a favore: il quorum su 20. Otto le schede bianche, mentre un voto è andato a Dal Pino.

Già Capo di Gabinetto del Ministero della Cultura, Casini, avvocato romano classe 1976, è anche professore ordinario di Diritto amministrativo presso la Scuola IMT Alti Studi di Lucca. Dal 2014 al 2019 è stato organico alla Terza Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport con specifiche competenze in materia di questioni amministrative, comprese quelle relative alle assemblee e agli altri organi federali, inclusi i procedimenti elettivi e il commissariamento.

Il tweet di De Laurentiis

E’ innegabile che Casini fosse una figura istituzionale fortemente caldeggiata da Aurelio De Laurentiis. A tal proposito, questo il tweet ufficiale del presidente del Napoli: “Benvenuto a Lorenzo Casini nuovo Presidente della Lega Calcio. Una figura di grande rilievo e di esperienza strategica. Potrà dare una svolta con l’aiuto di tutti i Presidenti”.

Malagò, la voce del Coni

Quest le parole del Numero Uno del Coni, Giovanni Malagò: “È sempre positivo quando c’è un presidente. Era qualcosa di indispensabile e in certi versi doveroso. In bocca al lupo, c’è tanto da rifare ma penso che lui lo sappia. I nodi al pettine per le problematiche della Lega li sanno tutti gli appassionati di calcio. Il suo compito sarà recuperare l’unanimità perché per certe decisioni è indispensabile la compattezza della Lega. È sempre facile a dirsi, più complicato a farsi“.

Gravina, le parole della Figc

Ecco invece il messaggio del Presidente della Figc, Gabriele Gravina. “Buon lavoro al neoeletto presidente Lorenzo Casini. Gli auguro di ricompattare in tempi brevi la Lega Serie A e di esprimere una leadership in grado di rappresentare al meglio, in un’ottica di sistema, gli interessi dei club del massimo campionato. Il calcio italiano ha sfide molto importanti da affrontare, impossibili da vincere senza una Lega di A autorevole e responsabile”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati